MÜSİAD Özbekistan, Taşkent'te Türk ve Özbek İş İnsanları İçin İftar Düzenledi

MÜSİAD Özbekistan, Taşkent'te İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi, başkent Taşkent'te Türk ve Özbek iş insanları için görkemli bir iftar programı düzenledi.

Önemli İsimler Bir Araya Geldi

MÜSİAD Özbekistan Şube Başkanı Serdar Kelebek ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftara; Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davran Vahabov gibi önemli isimlerin yanı sıra, Taşkent'teki Türk kurumlarının yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulutaş'ın Vurgu Yaptığı Noktalar

Konuşmasına iftar sofrasında katılan konuklara hitap eden Ulutaş, “Yurt dışında 84 ülkede bulunan ve binlerce üyesi olan MÜSİAD, Türkiye’nin en kıymetli sivil toplum kuruluşlarından biridir.” dedi. Ayrıca, MÜSİAD'ın sağladığı istihdam fırsatlarının ve sektörel başarılarının ülke ekonomisine katkısına dikkat çekti.

Özbekistan ile İlişkilerin Güçlenmesi

Diplomat, 2017 yılından bu yana Özbekistan ile ikili ilişkilerin hızla güçlendiğini belirterek, 2022’de açılan MÜSİAD Özbekistan Şubesi’nin önemli bir adım olduğunu söyledi. “Yaklaşık 2 bin Türk firması, Özbekistan’da her alanda başarılar elde ediyor,” diyen Ulutaş, Türk firmalarının yatırımlarını artırma çabalarını da vurguladı.

MÜSİAD'ın Gücü ve Hedefleri

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş, MÜSİAD'ın dünya genelinde 183 noktada faaliyet gösterdiğini ve Türkiye'nin ekonomik yapısında önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Şube Başkanı Kelebek de, iftar programında yaptığı konuşmada, 2022 yılında açtıkları şube ile 2,5 yıl içinde 2,5 milyar dolara yakın katma değer ürettiklerini belirtti. Hedeflerinin, Özbek ve Türk iş insanlarının ortaklıklarını geliştirerek küresel ticarette rekabet güçlerini artırmak olduğunu dile getirdi.

İftar Sofrasında Türk Mutfağı Lezzetleri

Etkinlikte, geleneksel Türk mutfağından ikramlar sunuldu. Bu özel iftar programı, iki ülke arasında işbirliğini pekiştiren önemli bir buluşma oldu.