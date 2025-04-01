Myanmar'daki Depremler: Can Kaybı 2,700'ü Aştı

Myanmar'da Depremler Ülkeyi Sarsıyor

Bölgeyi yerle bir eden depremler sonucunda Myanmar'da can kaybı sayısı 2,700'ü geçti.

Yardım Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Uluslararası yardım kuruluşları ve yerel otoriteler, afetzedelere destek olmak için seferber olmuş durumda. Ancak, birçok bölgeye ulaşmanın zorluğu, yardımların tam olarak ulaşmasını engelliyor.

Depremlerin Etkileri ve Gelecek Zorluklar

Bir dizi artçı sarsıntı, halkta korku ve panik oluştururken, ülkenin altyapısı da ciddi şekilde zarar gördü. Uzmanlar, yeniden yapılandırma ve kurtarma çalışmalarının uzun zaman alacağını vurguluyor.

Uluslararası Tepkiler

Dünya genelinden yardım çağrıları yapıldı ve bazı ülkeler, Myanmar'a yardım göndermeye başladı. Afetin boyutları uluslararası toplumun dikkatini çekerken, bölgedeki insani kriz daha da derinleşiyor.