NASA'dan bomba açıklama: Elon Musk, 7. kez gizli görevde iddiası!

X-37B, gizli bir görev için 7’inci defa Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye fırlatıldı. Uzay uçağının ne kadar yol alacağı ve ne kadar süre kalacağı bilinmiyor. Ancak en erken 2026 yılı Haziran ayında dünyaya geri döneceği tahmin ediliyor.

Falcon Heavy roketi, Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye gönderilmek üzere 3 kez hazırlanmıştı. Ancak hava koşulları ve teknik aksaklıklar yüzünden görev ertelenmişti. Roket, sonunda başarılı bir şekilde fırlatıldı.





X-37B, ABD Hava Kuvvetleri'nin “bazı deneyler yapmak” amacıyla yörüngeye gönderdiği ve tekrar kullanılabilen bir uzay aracı. Uzay aracı, küçük uzay mekiklerine benziyor. Uzay mekiklerinden dört kat daha küçük olan X-37B, 9 metre boyunda ve 5 ton ağırlığında. Boeing tarafından yapılan uzay aracı, roket gibi dikey kalkış yapıyor ve uçak gibi yatay iniş yapıyor. Uzay aracı, 240 ile 800 kilometre yükseklikte uçabiliyor.

X-37B, ABD Uzay Kuvvetleri'nin ulusal güvenlik programı için yörüngeye gönderdiği gizli bir uzay aracı. Uzay aracı, 2010 yılında ilk defa uzaya çıktı. En son 2,5 yıl boyunca yörüngede kalarak rekor kırdı ve geçen yıl dünyaya geri geldi.