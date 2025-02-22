Netanyahu: Gazze'de 63 İsrailli Esir Daha Kaldı

Netanyahu'dan Gazze Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yapılan yedinci turda 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından, Gazze Şeridi'nde 63 İsrailli esirin kaldığını duyurdu.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar 147'si sağ ve 45'i ölü olmak üzere 192 İsrailli esirin teslim alındığını belirtti. Esirlerin geri dönüşü için çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Netanyahu, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz," diyerek tehditte bulundu.

Cenaze Teslimi

Bugün serbest bırakılan 6 İsrailli esiri sevinçle karşıladıklarını söyleyen Netanyahu, hafta içi cenazesi teslim edilen 4 İsrailli esir için üzüntülerini dile getirdi. Hamas tarafından dün teslim edilen cenazenin Shiri Bibas isimli İsrailli esire ait olduğu resmi olarak doğrulandı.

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Chen Kugel, yapılan incelemelerde cenazenin Bibas'a ait olduğunu bildirdi. Hamas, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği teslimatla birlikte cenaze tartışmalarının ardından Bibas'ın cenazesini önceki akşam saatlerinde teslim etti.

Esir Takası Süreci

Hamas’ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık, İsrail'in hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı belirtiliyor. İsrail medyası, bu kararın Netanyahu'nun akşam yapacağı güvenlik toplantısından çıkacak sonuca bağlı olabileceğini ifade etti.

Hamas'ın yürüttüğü esir takası süreci, iki taraf arasında önemli bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.