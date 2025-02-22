Netanyahu: Gazze'de 63 İsrailli Esir Daha Kaldı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde 63 İsrailli esirin bulunduğunu açıkladı ve esirlerin geri dönüşü için mücadele edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:57
Netanyahu: Gazze'de 63 İsrailli Esir Daha Kaldı

Netanyahu'dan Gazze Açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması çerçevesinde yapılan yedinci turda 6 İsrailli esirin serbest bırakılmasının ardından, Gazze Şeridi'nde 63 İsrailli esirin kaldığını duyurdu.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisi üzerinden yaptığı açıklamada, şu ana kadar 147'si sağ ve 45'i ölü olmak üzere 192 İsrailli esirin teslim alındığını belirtti. Esirlerin geri dönüşü için çalışmalarının devam edeceğini ifade eden Netanyahu, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz," diyerek tehditte bulundu.

Cenaze Teslimi

Bugün serbest bırakılan 6 İsrailli esiri sevinçle karşıladıklarını söyleyen Netanyahu, hafta içi cenazesi teslim edilen 4 İsrailli esir için üzüntülerini dile getirdi. Hamas tarafından dün teslim edilen cenazenin Shiri Bibas isimli İsrailli esire ait olduğu resmi olarak doğrulandı.

Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü Müdürü Chen Kugel, yapılan incelemelerde cenazenin Bibas'a ait olduğunu bildirdi. Hamas, 20 Şubat'ta gerçekleştirdiği teslimatla birlikte cenaze tartışmalarının ardından Bibas'ın cenazesini önceki akşam saatlerinde teslim etti.

Esir Takası Süreci

Hamas’ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık, İsrail'in hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı belirtiliyor. İsrail medyası, bu kararın Netanyahu'nun akşam yapacağı güvenlik toplantısından çıkacak sonuca bağlı olabileceğini ifade etti.

Hamas'ın yürüttüğü esir takası süreci, iki taraf arasında önemli bir gerilim kaynağı olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Pikap Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Ağır Yaralandı
2
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
3
Sivas'ta Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Pendik'te Tornavidalı Kavga: Sürücüler Arasında Gergin Anlar
5
Davraz Kayak Merkezi'nde Heyecan Dolu Motosnow Yarışları Başladı
6
Hırka-i Şerif Camii'nde Mi'raciye Geleneği Coşkuyla Yaşatıldı

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi