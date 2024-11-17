DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.140.093,08 -0,53%

Netanyahu'nun Konutuna Olaylı Saldırı: 3 Gözaltı

İsrail'de Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atılmasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 11:25
Netanyahu'nun Konutuna Olaylı Saldırı: 3 Gözaltı

İsrail'de Netanyahu'nun Özel Konutuna Saldırı

İsrail'in Kayserya kentinde bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atılması olayı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olayın hemen ardından yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Sorgulanacak

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin yolsuzlukla mücadele birimi Lahav 433 ve Şin Bet tarafından ortak olarak sorgulanacağı bildirildi.

Olayın Detayları

Dün akşam saatlerinde Netanyahu'nun konutunun bahçesine iki işaret fişeği atılması üzerine Adalet Bakanı Yariv Levin, durumu "suikast girişimi" olarak nitelendirdi. Levin, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savundu.

Levin, bu tür olayların kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesinde iki yıldır sürdüğünü ve İsrail Yüksek Mahkemesi'nin de bu tutumları onayladığını öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail, Beyrut'un Güneyine Hava Saldırıları Düzenledi
2
İsrail Saldırılarında Gazze'de 96 Kişi Hayatını Kaybetti
3
Hava Trafiği Milli 'İRADE' Yazılımıyla Kontrol Altına Alınıyor
4
ABD, Avustralya ve Japonya Savunma Bakanları Hint-Pasifik İstikrarını Görüştü
5
Şeytan Adası'nda Esir Türk: Polis Cemil Dizisinin Çekimlerine Başlandı
6
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Önemli Görüşme
7
2024 ALES Sınavı Gerçekleşti: Sonuçlar 6 Aralık'ta Açıklanacak

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!