Netanyahu'nun Konutuna Olaylı Saldırı: 3 Gözaltı

İsrail'de Netanyahu'nun Özel Konutuna Saldırı

İsrail'in Kayserya kentinde bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun özel konutuna işaret fişeği atılması olayı, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Olayın hemen ardından yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler Sorgulanacak

İsrail polisi ve İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin yolsuzlukla mücadele birimi Lahav 433 ve Şin Bet tarafından ortak olarak sorgulanacağı bildirildi.

Olayın Detayları

Dün akşam saatlerinde Netanyahu'nun konutunun bahçesine iki işaret fişeği atılması üzerine Adalet Bakanı Yariv Levin, durumu "suikast girişimi" olarak nitelendirdi. Levin, tartışmalı yargı reformu sürecinin yeniden başlatılması gerektiğini savundu.

Levin, bu tür olayların kolluk kuvvetlerinin seçici uygulamalarının himayesinde iki yıldır sürdüğünü ve İsrail Yüksek Mahkemesi'nin de bu tutumları onayladığını öne sürdü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.