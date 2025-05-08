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Nevşehir'de Kadınlara Yönelik Gassal Kursu: 200 Kişi Sertifika Aldı

Nevşehir'de düzenlenen gassal kursunda 200 kadın, cenaze hizmetleri hakkında eğitim alarak sertifika sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 10:40
Nevşehir'de Kadınlara Yönelik Gassal Kursu: 200 Kişi Sertifika Aldı

Nevşehir'de Kadınlara Özel Gassal Kursu

Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen gassal kursu büyük bir ilgiyle karşılandı. Kurs, 2023 yılının ilk 4 ayında toplamda 200 kadının eğitim almasını sağladı.

Dini Usullere Göre Eğitim

Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde 3 yıldır sürdürülen bu ve toplam 32 saat süren kurs, cenazenin dini usullere göre yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri hakkında hem teorik hem de uygulamalı eğitimleri kapsıyor.

Artan İlgi ve Talepler

Kurs eğitmeni Hayriye Çakıl, son yıllarda artan olumsuz doğal afetler ve depremler nedeniyle insanların cenaze hizmetlerini öğrenme isteğinin arttığını belirtti. Çakıl, "Önceden ilahiyat fakültesi öğrencileri ve mezunları talep ediyorken, artık her yaştan ve meslek grubundan kadınlar kursa ilgi gösteriyor," şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden İlginç Yorumlar

56 yaşındaki kursiyer Ruşen Karataş, eğitimde öğrendiklerinin kendisine yardımcı olduğunu ve yaşadığı içsel üzüntülerin azaldığını ifade ederek, "Artık yakınlarımızı kendimiz kefenlemek istiyoruz," dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Melahat Renkli ise teorik bilgilerini pekiştirme fırsatı bulduğunu belirtti. Renkli, "Mankene başörtüsü örttüğümüzde ölümün ne olduğunu hissediyoruz. Hazırlıklı olmak gerektiğinin farkına vardım," diye ekledi.

Gelecek Planları

Halk Eğitim Merkezi, gelen talepler doğrultusunda erkeklere yönelik de gassal kursu açmayı planladığını duyurdu. Bu sayede daha fazla insana ulaşarak, cenaze hizmetlerinin öğrenilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen gassal kursunda yılın 4 ayında 200...

Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen gassal kursunda yılın 4 ayında 200 kişi eğitim aldı. Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde 3 yıldır düzenlenen ve toplam 32 saat süren kursta, cenazenin dini usullere göre yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen gassal kursunda yılın 4 ayında 200...

Nevşehir'de Halk Eğitim Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen gassal kursunda yılın 4 ayında 200 kişi eğitim aldı. Şehit Jandarma Onbaşı Muhammet Can Biçici Halk Eğitim Merkezinde 3 yıldır düzenlenen ve toplam 32 saat süren kursta, cenazenin dini usullere göre yıkanması, kefenlenmesi ve defin işlemleri hakkında teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

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