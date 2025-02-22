Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durma Noktasında

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü, vatandaşlar kar temizleme çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:29
Nevşehir'de Yoğun Kar Yağışı: Hayat Durma Noktasında

Nevşehir'de Kar Yağışı Zorluklar Yarattı

Nevşehir'de aralıklarla süren kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde geceden itibaren etkisini artıran yağış, cadde ve sokakların beyaza bürünmesine neden oldu.

Parklar ve Bahçeler Beyaz'a Büründü

Kaldırımlarda ve araçlarda biriken kar, bazı vatandaşları iş yerlerinin önündeki karları temizlemeye yönlendirdi. Ayrıca, belediye ekipleri de park ve bahçelerde kar küreme çalışmaları yaparak yolların daha güvenli hale gelmesini sağladı.

Soğuk Hava Sorgulattı

Nevşehir'deki hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Hava durumuna göre, yağışların aralıklarla gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

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