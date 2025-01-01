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New Orleans'ta Olağanüstü Hal İlan Edildi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

New Orleans'ta yaşanan araçlı saldırının ardından olağanüstü hal ilan edildi, güvenlik güçleri harekete geçti.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 22:44
New Orleans'ta Olağanüstü Hal İlan Edildi: Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Olağanüstü Hal Duyurusu

ABD'nin New Orleans kentinde, bugün yaşanan araçlı saldırı sonucu olağanüstü hal ilan edildi. Louisiana Eyalet Valisi Jeff Landry, düzenlediği basın toplantısında bu durumu duyurdu.

Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Vali Landry, şehrin güvenliğinin kendisi için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladığı açıklamasında, federal, eyalet ve yerel ortakların işbirliğiyle şehri daha güvenli hale getirmek amacıyla olağanüstü hal ilan ettiğini belirtti.

Ayrıca, olağanüstü hal çerçevesinde askeri polisin de devreye gireceği ifade edildi. Yerel halkın güvenliği için alınacak önlemlerle ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.

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