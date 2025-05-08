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Numan Kurtulmuş, Çinli Yetkili Şiao Cie'yi Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Ulusal Halk Kongresi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi kabul etti.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:52
Numan Kurtulmuş, Çinli Yetkili Şiao Cie'yi Ağırladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çinli Yetkiliyi Kabul Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi kabul etti. Bu önemli görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kurtulmuş'un Şiao Cie'yi kabul ettiği belirtilerek, bu buluşmanın Türk-Çin dostluğunun gelişimi açısından önemli bir adım olduğu vurgulandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Şiao Cie'yi kabul etti.

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