DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.395.250,63 -0,68%

Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün huzurunda değerli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:05
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:16
Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin, başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Çelenk ve Saygı Duruşu

Bakan Tekin, mozeleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunarak öğretmenlerle birlikte Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özel Defterdeki Mesajı

Tekin, deftere şunları yazdı: "Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir..."

Bu tarihi süreçte, bugünü imar ve geleceği inşa eden öğretmenlerimizle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Tekin, "Ruhunuz şad olsun." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

İLGİLİ HABERLER

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
2
Bakan Işıkhan: Yurt Dışında Çalışan Türklerin Sosyal Hakları Korunuyor
3
MİT Başkanı Kalın'dan Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı
4
Öğretmenler Günü'nde Bakan Tekin'den Anlamlı Mektup
5
Emekli Öğretmene KDK'dan 19 Bin Lira İkramiye Ödemesi
6
Çorum'da Kar Yağışı Başladı: Hava Sıcaklıkları Düşüyor
7
Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin Hayali Kardeşiyle Gerçekleşiyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı