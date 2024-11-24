Öğretmenler Günü'nde Anıtkabir Ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin, başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyetle birlikte Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine ulaştı.

Çelenk ve Saygı Duruşu

Bakan Tekin, mozeleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunarak öğretmenlerle birlikte Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özel Defterdeki Mesajı

Tekin, deftere şunları yazdı: "Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96. yıl dönümünde öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir..."

Bu tarihi süreçte, bugünü imar ve geleceği inşa eden öğretmenlerimizle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için azim ve kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Tekin, "Ruhunuz şad olsun." ifadeleriyle mesajını tamamladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye'nin tüm illerinden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti. Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.