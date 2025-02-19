Ömer Uluç'un 'Ufuk Çizgisinden Öteye' Sergisi 21 Mart'ta İstanbul Modern'de Başlıyor

Ömer Uluç'un 'Ufuk Çizgisinden Öteye' sergisi, 21 Mart'ta İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşuyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:32
Ömer Uluç'un 'Ufuk Çizgisinden Öteye' Sergisi 21 Mart'ta İstanbul Modern'de Başlıyor

Ömer Uluç'un Yeni Sergisi Sanatseverlere Kapılarını Açıyor

Ressam Ömer Uluç'un merakla beklenen sergisi "Ufuk Çizgisinden Öteye", 21 Mart’da İstanbul Modern'de sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Modern, Uluç'un sanatsal yolculuğunu gözler önüne serecek kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sergi Detayları

Müzeden gelen açıklamaya göre, Uluç'un 1960'lardan 2010'daki vefatına kadar olan üretimlerini sergileyecek bu etkinlik, sanatçının erken dönem çalışmalarından günümüze kadar uzanan önemli parçaları içerecek.

Ömer Uluç'un eserleri, kağıt üzerine desen ve çizim, tuval üzerine akrilik, kolaj ve heykel gibi birçok disiplini kapsıyor. Sergide, sanatçının kullandığı kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi yenilikçi malzemelerle üretilen yapıtlar da yer alacak.

Küratörler ve Eser Sayısı

Serginin küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun üstlenirken, asistan küratörlüğünü Naz Uğurlu Benek yapacak. Sergide, izleyicilerin beğenisine sunulacak üstü 300'ün üzerinde eser yer alacak.

Ziyaret Tarihleri

"Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık 2025'e kadar açık kalacak. Sanatseverler bu etkileyici sergiyi kaçırmamalı!

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