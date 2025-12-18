Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale

Ordu'da karla mücadele sürüyor: 134 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası saha çalışmalarını hızlandırdı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsalda yürütülen çalışmalarda vatandaşların mağdur olmaması için yoğun mesai yaptı.

Çalışmanın kapsamı ve müdahaleler

26 bin 378 kilometrelik yol ağı içinde, salı günü sabah saatlerinden itibaren yüksek rakımlı ilçelerde başlayan kar yağışı üzerine ekipler sahaya indi. Yapılan çalışmalarla kapalı mahalle yolu bırakılmaması hedeflenerek 134 mahalle yolu ulaşıma açıldı, 15 hasta ve 7 cenazeye müdahale gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, geçmiş yıllarda gerçekleştirdiği karla mücadele performansının üzerine araç filosuna eklediği yeni araçlarla güç kattı. Ekipler Akkuş, Kabadüz, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye ve ilçelerin yüksek rakımlı mahallelerinde küreme çalışmalarını sürdürdü.

Vatandaşlara uyarı ve öncelikler

Yağışlarla birlikte ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için tedbirler artırıldı. Belediye ekipleri, vatandaşların kar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını isterken, önceliğini hasta ve cenaze hizmetlerine vereceklerini bildirdi.

