Ordu'da Şehit Ailelerine ve Gazilere Devlet Övünç Madalyası

Ordu'da Devlet Övünç Madalyası Töreni Düzenlendi

Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla büyük anlam taşıyan bir etkinlik düzenlendi. Valilik Konferans Salonu'nda yapılan "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni", saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehit ve Gazi Ailelerine Onur

Vali Muammer Erol, şehit aileleri ile gazilere madalya ve beratlarını takdim etti. Törende, şehitler Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti ve Piyade Uzman Çavuş Ceyhun Arslantürk'ün aileleri ile gaziler Piyade Uzman Çavuş Bekir Yılmaz, Jandarma Uzman Çavuş Enver Ulu ve Jandarma Er Yunus Çökük yer aldı.

Vali Erol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "Bu madalya millet için yapılan fedakarlığın ve gösterilen kahramanlığın bir nişanesi. Şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz, sizler devletimize, milletimize emanetsiniz." dedi.

Şehitler ve Gaziler Unutulmadı

Erol, konuşmasında, "Vatan için aziz canlarını feda eden şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet, ruhları şad olsun." diyerek, katılımcıları duygulandırdı.

Törene, Garnizon Komutanı İkmal Albay Hakan Oktay, Vali Yardımcısı Burak Keser, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sait Akman, Ordu Askerlik Şube Başkanı Personel Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Ayhan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da katıldı.

Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Vali Muammer Erol (sol 3), şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine madalya ile beratını takdim etti.

Ordu'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni" düzenlendi. Vali Muammer Erol (sol 3), şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin ailesine madalya ile beratını takdim etti.