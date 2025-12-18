Ordu'da Trafik Denetimleri: 13 bin 431 Araç Kontrolünde 3 bin 574 Sürücüye İşlem

Ordu'da Trafik Denetimleri: 13 bin 431 Araç Kontrol Edildi

Emniyetin haftalık denetim raporu açıklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürütülen denetimlerde, son bir haftada 13 bin 431 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, aynı süre içinde meydana gelen 43 yaralanmalı trafik kazasında 60 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 3 bin 574 araç sürücüsüne işlem uygulandığı, 31 aracın trafikten men edildiği ve 50 araç sürücüsünün ehliyetinin geri alındığı kaydedildi.

Denetimlerde öne çıkan ihlaller ve uygulanan cezalar ise şu şekilde sıralandı: 50 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 54 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 49 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 44 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden işlem yapıldı.

Ayrıca hız, emniyet kemeri ve telefon kullanımı gibi ihlallere yönelik uygulamalarda da yoğunluk yaşandı: 536 sürücü hız sınırlarını aşmaktan, 77 sürücü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 216 sürücü emniyet kemeri kullanmamaktan, 88 motosiklet sürücüsü ise kask kullanmamaktan cezai işlem gördü.

Emniyet yetkilileri, yapılan denetimlerin trafik güvenliğini artırmaya yönelik olduğu vurgulanarak, denetimlerin devam edeceği bildirildi.

