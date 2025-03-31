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Özbekistan, Kırgızistan'ın Tacikistan ile Sınır Anlaşmasını Kutladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaptığı sınır anlaşmasını kutladı ve bu gelişmeden büyük heyecan duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:41
Özbekistan, Kırgızistan'ın Tacikistan ile Sınır Anlaşmasını Kutladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u Tacikistan ile gerçekleştirdiği sınır anlaşması nedeniyle tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden elde edilen bilgilere göre, Caparov ve Mirziyoyev, Tacikistan'ın Hocent şehrinde bir araya geldi. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Mirziyoyev, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorunlarının çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Caparov'u ve Kırgız halkını kutladı. Özbek lider, bu gelişmenin bölgesel istikrar açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

Caparov ise Mirziyoyev'e, Özbekistan ve Tacikistan arasındaki müttefik ilişkiler anlaşmasının yürürlüğe girmesine yönelik protokolün imzalanması nedeniyle teşekkür etti.

Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır anlaşmasının onay belgeleri, bugün Hocent şehrinde karşılıklı olarak değiştirildi. Kırgızistan, bu yıl içinde komşusu Tacikistan ile sınır sorununu karşılıklı arazi değişimi ile çözerek önemli bir adım atmış oldu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev...

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov (solda), Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ile Tacikistan'ın Hocent şehrinde bir araya geldi.

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