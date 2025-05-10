Pakistan'da Orduya Destek Gösterileri: Ateşkes Sevinci Sokaklarda

Pakistan'da Orduya Destek Gösterileri

Hindistan ile yapılan ateşkes sonrasında Pakistan sokakları hareketlendi. 7 Mayıs'ta Hindistan'ın gerçekleştirdiği füze saldırısı ile başlayan gerilimin ardından, halk orduya destek vermek için toplandı.

İslamabad'daki Coşkulu Gösteriler

Pakistan'ın başkenti İslamabad başta olmak üzere birçok şehirde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Ellerinde Pakistan bayrakları taşıyan kalabalık, "Pakistan çok yaşa, Pakistan ordusu çok yaşa" sloganları atarak askerlerine destek verdi.

Gösterilerde Başbakan Şahbaz Şerif ve Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asim Munir’in fotoğraflarının yer aldığı pankartlar dikkat çekti.

Gösterilere Katılanlar'dan Açıklamalar

Gösteriye katılan Talat Kazimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orduya destek vermek amacıyla eyleme katıldığını belirtti. Kazimi, "Ateşkes kararı her iki ülke için de iyi bir karar." diyerek memnuniyetini ifade etti.

Diğer bir katılımcı Malik Nedim Akhtar ise ateşkesin iki ülke ve dünya için kritik bir gelişme olduğunu vurguladı. Akhtar, "Ateşkes hem Pakistan hem Hindistan için iyi bir karar. Aksi takdirde bu durum bölgesel ve küresel çapta büyük kayıplara neden olabilirdi." diye konuştu.

Hindistan ile Pakistan arasında 7 Mayıs'ta patlak veren gerilim, bugün iki ülkenin aldığı kararla son bulmuş durumda.

Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimin ateşkesle sonlandığı Pakistan sokaklarında, orduya destek gösterileri düzenleniyor. Pakistan'ın birçok şehrinde binlerce kişi ordularına destek vermek için sokaklara döküldü. İslamabad'da binlerce kişi orduya destek için sokaklara çıktı. Ellerinde Pakistan bayrakları taşıyan göstericiler "Pakistan çok yaşa, Pakistan ordusu çok yaşa" sloganları attı.

Hindistan'ın 7 Mayıs'taki füze saldırısıyla Yeni Delhi ile İslamabad arasında başlayan gerilimin ateşkesle sonlandığı Pakistan sokaklarında, orduya destek gösterileri düzenleniyor. Pakistan'ın birçok şehrinde binlerce kişi ordularına destek vermek için sokaklara döküldü. İslamabad'da binlerce kişi orduya destek için sokaklara çıktı. Ellerinde Pakistan bayrakları taşıyan göstericiler "Pakistan çok yaşa, Pakistan ordusu çok yaşa" sloganları attı.