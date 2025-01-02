Palandöken'de Kayak Sezonu Zıplıyor: En Yüksek Kar Kalınlığı 125 Santimetre

Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı

Türkiye'nin popüler kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 125 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise dikkat çekiyor.

Kar Kalınlıkları ve Kayak Merkezleri Listesi

İşte kaydedilen kar kalınlıkları:

Palandöken: 125 cm

Palandöken 2: 92 cm

Kartalkaya: 90 cm

Nemrut: 87 cm

Ergan: 85 cm

Davraz: 71 cm

Yıldız Dağı: 70 cm

Erciyes: 60 cm

Uludağ: 60 cm

Saklıkent: 57 cm

Çambaşı: 49 cm

Sarıkamış: 47 cm

Hakkari: 44 cm

Murat Dağı: 43 cm

Mersivan: 42 cm

Hesarek: 41 cm

Denizli: 38 cm

Yedikuyular: 35 cm

Ilgaz: 23 cm

Yıldıztepe: 17 cm

Yalnızçam: 13 cm

Keltepe: 10 cm

Akdağ: 9 cm

Gevaş Abalı: 8 cm

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezlerinde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Merkez En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Palandöken -10 -3 Palandöken 2 -10 -1 Kartalkaya -5 -3 Nemrut -8 -1 Ergan -9 0 Davraz -8 2 Yıldız Dağı -7 3 Erciyes -6 2 Uludağ AB 14 Saklıkent AB -3 Çambaşı -6 3 Sarıkamış -13 0 Hakkari -10 -3 Murat Dağı AB -7 Mersivan AB -5 Hesarek -10 1 Denizli AB -8 Ilgaz -5 4 Yalnızçam -15 0 Keltepe -10 1 Akdağ -1 1 Gevaş Abalı 0 8

(S: Sisli, AB: Az bulutlu)