Palandöken'de Kayak Sezonu Zıplıyor: En Yüksek Kar Kalınlığı 125 Santimetre

Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı
Türkiye'nin popüler kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 125 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise dikkat çekiyor.
Kar Kalınlıkları ve Kayak Merkezleri Listesi
İşte kaydedilen kar kalınlıkları:
- Palandöken: 125 cm
- Palandöken 2: 92 cm
- Kartalkaya: 90 cm
- Nemrut: 87 cm
- Ergan: 85 cm
- Davraz: 71 cm
- Yıldız Dağı: 70 cm
- Erciyes: 60 cm
- Uludağ: 60 cm
- Saklıkent: 57 cm
- Çambaşı: 49 cm
- Sarıkamış: 47 cm
- Hakkari: 44 cm
- Murat Dağı: 43 cm
- Mersivan: 42 cm
- Hesarek: 41 cm
- Denizli: 38 cm
- Yedikuyular: 35 cm
- Ilgaz: 23 cm
- Yıldıztepe: 17 cm
- Yalnızçam: 13 cm
- Keltepe: 10 cm
- Akdağ: 9 cm
- Gevaş Abalı: 8 cm
Hava Durumu Tahminleri
Kayak merkezlerinde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
|Merkez
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|Palandöken
|-10
|-3
|Palandöken 2
|-10
|-1
|Kartalkaya
|-5
|-3
|Nemrut
|-8
|-1
|Ergan
|-9
|0
|Davraz
|-8
|2
|Yıldız Dağı
|-7
|3
|Erciyes
|-6
|2
|Uludağ
|AB
|14
|Saklıkent
|AB
|-3
|Çambaşı
|-6
|3
|Sarıkamış
|-13
|0
|Hakkari
|-10
|-3
|Murat Dağı
|AB
|-7
|Mersivan
|AB
|-5
|Hesarek
|-10
|1
|Denizli
|AB
|-8
|Ilgaz
|-5
|4
|Yalnızçam
|-15
|0
|Keltepe
|-10
|1
|Akdağ
|-1
|1
|Gevaş Abalı
|0
|8
(S: Sisli, AB: Az bulutlu)