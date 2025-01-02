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Palandöken'de Kayak Sezonu Zıplıyor: En Yüksek Kar Kalınlığı 125 Santimetre

Palandöken, kayak merkezleri arasında 125 santimetre kar kalınlığı ile ön plana çıktı. Diğer merkezlerdeki kar kalınlıkları ve hava durumu detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:02
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:02
Palandöken'de Kayak Sezonu Zıplıyor: En Yüksek Kar Kalınlığı 125 Santimetre

Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı

Türkiye'nin popüler kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 125 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise dikkat çekiyor.

Kar Kalınlıkları ve Kayak Merkezleri Listesi

İşte kaydedilen kar kalınlıkları:

  • Palandöken: 125 cm
  • Palandöken 2: 92 cm
  • Kartalkaya: 90 cm
  • Nemrut: 87 cm
  • Ergan: 85 cm
  • Davraz: 71 cm
  • Yıldız Dağı: 70 cm
  • Erciyes: 60 cm
  • Uludağ: 60 cm
  • Saklıkent: 57 cm
  • Çambaşı: 49 cm
  • Sarıkamış: 47 cm
  • Hakkari: 44 cm
  • Murat Dağı: 43 cm
  • Mersivan: 42 cm
  • Hesarek: 41 cm
  • Denizli: 38 cm
  • Yedikuyular: 35 cm
  • Ilgaz: 23 cm
  • Yıldıztepe: 17 cm
  • Yalnızçam: 13 cm
  • Keltepe: 10 cm
  • Akdağ: 9 cm
  • Gevaş Abalı: 8 cm

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezlerinde beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Merkez En Düşük (°C) En Yüksek (°C)
Palandöken -10 -3
Palandöken 2 -10 -1
Kartalkaya -5 -3
Nemrut -8 -1
Ergan -9 0
Davraz -8 2
Yıldız Dağı -7 3
Erciyes -6 2
Uludağ AB 14
Saklıkent AB -3
Çambaşı -6 3
Sarıkamış -13 0
Hakkari -10 -3
Murat Dağı AB -7
Mersivan AB -5
Hesarek -10 1
Denizli AB -8
Ilgaz -5 4
Yalnızçam -15 0
Keltepe -10 1
Akdağ -1 1
Gevaş Abalı 0 8

(S: Sisli, AB: Az bulutlu)

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