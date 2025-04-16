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Palandöken Kayak Sezonu Kapandı

Palandöken'de kayak sezonu, geçen yıl kasım sonunda başlayarak sona erdi. Sıkı güvenlik önlemleriyle sezon başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 13:48
Palandöken Kayak Sezonu Kapandı

Palandöken Kayak Sezonu Resmen Sona Erdi

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geçen yıl Kasım ayı sonunda başlayan kayak sezonu sona erdi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu gözde merkezde, kayak sezonu 28 Kasım'da başladı.

Havaların ısınmasıyla birlikte, sezon dün itibarıyla tamamlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder3200 AŞ tarafından işletilen merkezde, yaz boyunca yeni sezon için hazırlık çalışmalarına başlanacak.

Sıkı Güvenlik Önlemleri Alındı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sezon boyunca misafirlerin güvenli bir tatil geçirebilmeleri için sıkı güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda, kayak alanında çığ tehlikesi bulunan yasaklı bölgelerde kayak yapan ve kask takmayan 37 kişiye ceza kesildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, zorlu hava koşullarında kaybolan 651 kişiyi kurtararak önemli bir başarıya imza attı. Ayrıca, kayak esnasında çeşitli sebeplerle yaralanan 752 kişi, ekipler tarafından sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı.

Palandöken, Konaklı ve Kandilli kayak merkezlerinde düzenlenen 2025 Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Avrupa Kış Sporları, FIS Snowboard Dünya Kupası, Türkiye Biathlon ve Okul Sporları Kayak Türkiye Birinciliği yarışlarında da güvenlik açısından gerekli tedbirler alındı ve turnuvaların güvenli şekilde tamamlanması sağlandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geçen yıl kasım ayı sonunda başlayan...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geçen yıl kasım ayı sonunda başlayan kayak sezonu sona erdi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geçen yıl kasım ayı sonunda başlayan...

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Palandöken'de, geçen yıl kasım ayı sonunda başlayan kayak sezonu sona erdi.

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