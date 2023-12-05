PISA 2022 sonuçları açıklandı: Türkiye her alanda sıralamasını yükseltti!

2022 yılında gerçekleştirilen PISA Türkiye sonuçları, bugün itibarıyla dünya genelinde aynı anda açıklandı.

OECD tarafından düzenlenen ve üç yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması, 15 yaşındaki öğrencilerin matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı ve okuma becerilerini değerlendirmek, ülkeler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor. 2021'de yapılması planlanan PISA, Kovid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenmiş ve 2022'de gerçekleştirilmiş oldu.

Türkiye, 2003 yılından bu yana PISA araştırmasına katılım gösteriyor. Katılım, yıllar içinde artarak devam etmiş; 2003'te 41, 2006'da 57, 2009 ve 2012'de 65, 2015'te 72 ülke, 2018'de ise 79 ülke olarak gerçekleşmiştir. 2022 PISA araştırmasına ise 81 ülkenin katıldığı belirtildi.

PISA 2022 uygulaması, Türkiye'de 19 Nisan-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında bilgisayar tabanlı olarak 60 il, 196 okul ve 7 bin 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'nin PISA 2022 sonuçlarına ilişkin iki ayrı rapor kamuoyuna sunuldu. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ülke raporu ile birlikte, ikinci olarak OECD tarafından hazırlanan rapor kayıtlarda yer alıyor.

OECD'nin Türkiye değerlendirmesinde, "Türkiye, PISA'da 10 yıldan uzun bir süre boyunca çoğu alanda iyileşme gösteren az sayıda ülkeden biridir." ifadesine yer verildi.

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü raporuna göre, Türkiye PISA 2022 sonuçlarında, matematik alanında 2018 ile hemen hemen aynı puanı almış, fen okuryazarlığı alanında ise artış gösterdiği belirtildi. Ancak, okuma becerilerinde performansında düşüş yaşandığı rapor incelemesinden çıkan sonuçlar arasında yer alıyor.

Matematik ve fen alanlarındaki PISA 2022 ortalamaları, Türkiye'nin PISA tarihinde elde ettiği en yüksek sonuçlar arasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca, okuma becerileri alanında elde edilen sonuçlar uzun vadeli ortalamaya yakın bir performansı yansıtıyor. PISA 2022'de özellikle matematik ve fen alanlarındaki başarı, 2006 ve 2015 puanlarıyla karşılaştırıldığında önemli bir artışı temsil ettiği de net olarak görülüyor.

Sonuçlara Göre Türkiye'nin OECD Ülkeleri Arasındaki Yeri Belli Oldu

PISA 2022 araştırması kapsamına dahil olan ülke sayısı 79'dan 81'e çıkarken, Türkiye her üç alanda da sıralamada üst sıralarda yer aldı.

Araştırma sonuçlarına göre:

- Matematik alanına bakıldığın 2022 yılının raporlarına göre 81 ülke arasında 39. sıradan listeye dahil olurken 2018 verilerine göre 79 ülke arasında 42. sırada yer almış olduğu görülüyor. Bu durumda matematik alanında Türkiye'nin +3 oranında yükseliş gösterdiği görülüyor.

- Fen alanına bakıldığın 2022 yılının raporlarına göre 81 ülke arasında 34. sıradan listeye dahil olurken 2018 verilerine göre 79 ülke arasında 39. sırada yer almış olduğu görülüyor. Bu durumda matematik alanında Türkiye'nin +5 oranında yükseliş gösterdiği görülüyor.

- Okuma alanına bakıldığın 2022 yılının raporlarına göre 81 ülke arasında 36. sıradan listeye dahil olurken 2018 verilerine göre 79 ülke arasında 40. sırada yer almış olduğu görülüyor. Bu durumda matematik alanında Türkiye'nin +4 oranında yükseliş gösterdiği görülüyor.

OECD'nin raporunda, "Türkiye her üç alanda tüm ülkeler ortalamasının üstünde yer alırken OECD ülkeleriyle arasındaki farkı hızlıca azaltmaktadır. Ayrıca PISA'da fiziksel ve sosyal öğrenme ortamlarına ilişkin anketlerden elde edilen veriler, Türkiye'deki fiziki ve sosyal öğrenme ortalamalarının OECD'den daha iyi olduğunu gösterdi. Bu da 2003 yılından itibaren eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımların olumlu sonuç verdiğinin bir göstergesidir." değerlendirmesi yapıldı. Bu da Türkiye'nin 2018 yılına oranla göstermiş olduğu gelişime yapılan vurgu olarak kayıtlara geçti.

