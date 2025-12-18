Pozantı'da Yağ Yüklü Tanker Alev Aldı — Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Pozantı'da yağ yüklü tanker alev aldı
Çamalan mevkii, Adana Pozantı - Mersin Tarsus otoyolu
Adana’nın Pozantı ilçesinde saat 02.00 sıralarında, 01 DN 772 plakalı yağ yüklü tanker alev aldı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek tankeri terk etti.
Alevler kısa sürede aracın kupasını kaplarken yangın, otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alıp söndürdü. Polis ekipleri ise güvenlik nedeniyle otoyolun bir şeridini kapatarak trafik güvenliğini sağladı.
Yangının söndürülmesi ve enkazın kaldırılmasının ardından kapanan şerit yeniden açıldı.
