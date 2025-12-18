DOLAR
Pozantı'da Yağ Yüklü Tanker Alev Aldı — Ormana Sıçrayan Yangın Söndürüldü

Adana Pozantı'da 02.00'de 01 DN 772 plakalı yağ yüklü tankerde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı; itfaiye söndürdü, yol yeniden trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:33
Pozantı'da yağ yüklü tanker alev aldı

Çamalan mevkii, Adana Pozantı - Mersin Tarsus otoyolu

Adana’nın Pozantı ilçesinde saat 02.00 sıralarında, 01 DN 772 plakalı yağ yüklü tanker alev aldı. Sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek tankeri terk etti.

Alevler kısa sürede aracın kupasını kaplarken yangın, otoyol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına alıp söndürdü. Polis ekipleri ise güvenlik nedeniyle otoyolun bir şeridini kapatarak trafik güvenliğini sağladı.

Yangının söndürülmesi ve enkazın kaldırılmasının ardından kapanan şerit yeniden açıldı.

