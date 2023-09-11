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Prof. Dr. Ahmet Ercan büyük bir deprem beklenen illeri açıkladı

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Prof. Dr. Ahmet Ercan büyük bir deprem beklenen illeri açıkladı
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son zamanların en çok konuşulan konusu olan deprem hakkında sosyal medya hesabı üzerinden çok önemli bir paylaşım yaptı. Ünlü Jeofizik yüksek mühendisi, Türkiye'de deprem riski olmayan en güvenilir illeri açıklarken bir başka paylaşımında büyük depremin beklendiği il isimlerini yayınladı.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden herkesin dikkatini çeken bir paylaşım yaptı. Türkiye’de büyük depremin beklendiği illeri yayınlayan Jeofizik yüksek mühendisi Ercan, paylaşımında

“Türkiye il sınırlarının içinde gürülecek deprem: Adana M7,1, Adıyaman M6,9, Afyon M6,9, Ağrı M7,5, Aksaray M6,5, Amasya M7,3, Ankara M6,6, Antalya M7,0(!),Ardahan M6,5, Artvin M6,5, Aydın M7,3 olmakla birlikte, ortalama yıkıcılığın eşik değeri ise M6,5'dur" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan büyük bir deprem beklenen illeri açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, paylaşımının devamı kapsamında Türkiye’nin deprem riski taşımayan en güvenli 21 il ismini paylaşırken;

“Yıkıcı deprem çeröevesinde Türkiye'nin en güvenli olan illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin , Mardin, Siirt, Batman, Ş.Urfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.” şeklinde ifadeler kullandı.

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