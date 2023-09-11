Prof. Dr. Ahmet Ercan büyük bir deprem beklenen illeri açıkladı

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son zamanların en çok konuşulan konusu olan deprem hakkında sosyal medya hesabı üzerinden çok önemli bir paylaşım yaptı. Ünlü Jeofizik yüksek mühendisi, Türkiye'de deprem riski olmayan en güvenilir illeri açıklarken bir başka paylaşımında büyük depremin beklendiği il isimlerini yayınladı.