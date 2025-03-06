Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri için Deprem Uyarısı: 'Zemin Çürük!'

Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'nin tehlikeli zemin yapısı hakkında önemli uyarılarda bulundu ve yönetimlere kritik görevler düştüğünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:22
Prof. Dr. Naci Görür'den Kayseri için Deprem Uyarısı: 'Zemin Çürük!'

Kayseri, Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri olan Ecemiş Fayı üzerinde bulunuyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin zemin yapısının tehlikeli olduğunu belirterek, "Kayseri bir fay sisteminin üzerinde oturuyor" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Görür, Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından düzenlenen "Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler" programında yaptığı konuşmada, memleketinin insanlarını depremle ilgili bilgilendirme görevini üstlendiğini ifade etti.

Depremin bir beka meselesi olduğunu vurgulayan Görür, kentlerdeki yöneticilerin bu konuda önemli roller üstlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Kayseri çevresinde canlı ve aktif fayların bulunduğunu ve bu fayların ilerleyen zamanlarda deprem üreteceğini söyledi.

Kayseri'nin Depremselliği

Görür, konuşmasında şehrin depremselliği hakkında şu açıklamaları yaptı:

  • "Kayseri Orta Anadolu'nun en büyük fay sistemlerinden biri Ecemiş Fayı üzerinde, tam kucağında oturuyor. Bu fay eninde sonunda bir deprem üretecek."
  • "Kayseri, üzerine oturduğu fay düzlemi itibarıyla bir deprem kenti olmaktadır."
  • "Zaman önemli değil; ne zaman olursa olsun, Kayseri bir deprem kenti olarak dikkat edilmesi gereken bir yer."

Zemin Uyarısı

Görür, Kayseri'nin jeolojik yapısını harita üzerinden inceleyerek, "Kayseri, olabilecek en çürük zeminde oturuyor. Yüksek katlı binalar yapmadan önce bu durumu göz önünde bulundurmalısınız." dedi.

Bu bağlamda, Kayseri'nin deprem dirençli bir kent haline gelmesi için bilim ve teknolojiye dayalı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirtti. Katılımcılara kentin deprem geçmişi ve deprem dirençli Kayseri'nin oluşumunda yapılması gerekenler konusunda bilgi verdi.

Programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile kentteki bazı mimar ve mühendisler katıldı.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler" programında konuştu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri'de Mimarlar ve Mühendisler Grubu tarafından Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Güvenli Bir Gelecek İçin Deprem Dirençli Kentler" programında konuştu.

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