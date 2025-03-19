Rami Kütüphanesi'nde Bağcılar'dan Bişkek'e Ana Dilim Vatanım Sergisi Ön Planda

Rami Kütüphanesi'nde "Bağcılar'dan Bişkek'e Ana Dilim Vatanım" Sergisi Açıldı

Rami Kütüphanesi'nde, Türk Dünyası Ortak Alfabesi projesi kapsamında açılan "Bağcılar'dan Bişkek'e Ana Dilim Vatanım" sergisi, Türk ve Kırgız kültürel ögeleriyle bezeli eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen bu sergi, sanat ve dilin birleştiği özel bir platform oluşturuyor.

Serginin Açılışı ve Katılımcılar

Serginin açılışına; İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeliha Yıldız, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar, ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Murat Açıkalın ve okulun öğretmenleri ile öğrencileri katıldı.

Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve davetliler sergiyi gezerek öğrencilere bilgi aldı. Etkinlik sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kültürel Mirası Sanatla Buluşturma

Etkinlik, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen "Ortak Türk Alfabesi" çalışmalarından ilham alınarak tasarlandı. Proje ile Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi ve Kırgız Türk Anadolu Kız Meslek Lisesi arasındaki kardeş okul protokolü çerçevesinde, Türk ve Kırgız kültürel mirasının sanat aracılığıyla buluşturulması hedefleniyor.

Sergide, Türk ve Kırgız kültürel ögeleriyle bezenmiş tipografik eserler, ebru sanatıyla hazırlanmış motifler ve geleneksel unsurlar yer alıyor.

Kültürel Kimliği Vurgulayan Sanat

Türk halklarının ortak kültürel kimliğinin ve alfabenin tarihi öneminin sanat yoluyla vurgulandığı bu sergi, katılımcılara görsel ve işitsel deneyim sunuyor. Küratörlüğünü Gülşah Şahin ve Yasemin Kayhan'ın üstlendiği sergide, her harf bir sanat eserine dönüştürülerek yenilikçi bir yaklaşım sergileniyor.

A harfi için "At" figürü gibi, Türk ve Kırgız kültürlerinde ortak anlam taşıyan kavramlar, geleneksel sanatlardan esinlenerek yansıtılıyor.

Türk dünyası ortak alfabesini ve kültürel bağları güçlendiren bu sanat buluşması, 28 Mart'a kadar 10.00-18.00 saatleri arasında Rami Kütüphanesi F1 Sergi Salonu'nda gezilebilecek.

"Bağcılar'dan Bişkek'e Ana Dilim Vatanım" sergisi, Türk Dünyası Ortak Alfabesi projesi çerçevesinde Rami Kütüphanesi'nde hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen, ziyaretçilere sanat ve dilin birleştiği özel bir platform sunan serginin açılışı yapıldı. Açılışa katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür konuşma yaptı.

"Bağcılar'dan Bişkek'e Ana Dilim Vatanım" sergisi, Türk Dünyası Ortak Alfabesi projesi çerçevesinde Rami Kütüphanesi'nde hayata geçirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen, ziyaretçilere sanat ve dilin birleştiği özel bir platform sunan serginin açılışı yapıldı. Açılışa katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür konuşma yaptı.