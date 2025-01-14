Rami Kütüphanesi'nde 'Kitap Kulübü Okumaları' Hayata Geçti

Rami Kütüphanesi'nde 'Kitap Kulübü Okumaları' başladı

Rami Kütüphanesi'nin düzenlediği 'Kitap Kulübü Okumaları' etkinliği, kitap tutkunlarını bir araya getirme amacıyla bugün başladı. Kütüphaneden yapılan açıklamaya göre, etkinlik bu yıl 'Üç Farklı Alan, Üç Farklı Kitap, Üç Farklı Perspektif' teması etrafında şekillendi.

Etkinlik Programı

Üç farklı kitap üzerinde interaktif tartışmalar gerçekleştirilecek ve katılımcıların düşünce dünyalarının zenginleştirilmesi ön planda tutulacak. Program takvimine göre, etkinlik ilk olarak 'Bibliyoterapi Okumaları' ile başlayacak. Bu oturumda klinik psikolog Ecem Yılmaz Öksüz moderatörlük yaparken, Engin Geçtan'ın kaleme aldığı 'İnsan Olmak' kitabı incelenecek.

18 Ocak'ta 'Teknoloji ve Kültür Okumaları' başlığı altında, Esat Yılmaz moderatörlüğünde Orhan Toker'in 'Dijital Baba'dan Mesaj Var! ve Sanal Dünyanın Gerçek Sorunları' adlı kitabı ele alınacak. 26 Ocak'ta ise Pınar Solhan yönetiminde Nurettin Topçu'nun 'Var Olmak' eseri incelenecek.

Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt için ramikutuphanesi.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.