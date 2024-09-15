Rize-Artvin Havalimanı Açılışından Bu Yana 2,3 Milyon Yolcuya Hizmet Verdi

Rize-Artvin Havalimanı ile Yolcu Sayısı 2,3 Milyonu Aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 Mayıs 2022’de açılan Rize-Artvin Havalimanı hakkında önemli verileri paylaştı.

Uçuş ve Yolcu Verileri

Bakan Uraloğlu, havalimanının açıldığı günden bu yana toplam 16.297 uçuş gerçekleştirildiğini ve bu uçuşlarda 2.304.903 yolcu taşındığını belirtti. İç hatlarda 2024'ün ilk 8 ayı itibarıyla 737.160 yolcu ve dış hatlarda 16.942 yolcu trafiği yaşandığını vurguladı.

Uçak Trafiğindeki Artış

2022 yılındaki uçak trafiği ile karşılaştırıldığında bu yıl %35’lik bir artış yaşandığına dikkat çeken Uraloğlu, "Havalimanımız 2022’de 3.760 uçak trafiğine hizmet verdi," ifadesini kullandı.

Kullanıcı Hedefleri

Uraloğlu, 2022'de havalimanını kullanan yolcu sayısının 526.880 olduğunu hatırlatarak, Rize-Artvin Havalimanı’nın yıllık yolcu trafiğinde %43 artış yaşandığını duyurdu.

Sonuç olarak, Rize-Artvin Havalimanı, Türkiye’nin deniz üstüne dolgu yöntemiyle yapılan ikinci havalimanı olarak önemli bir yere sahip ve gelecekteki yolcu trafiği ve uçuş sayıları açısından ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Rize-Artvin Havalimanından açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta, toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildi.

Rize-Artvin Havalimanından açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta, toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildi.

Rize-Artvin Havalimanından açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta, toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildi.