Rize'de 500 Personelle Bölgesel Sel ve Taşkın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Rize'de Sel ve Taşkın Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı

Rize'de Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında bölgesel sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, merkeze bağlı Fırtına, İyidere ve Taşlıdere dereleri gibi önemli bölgelerde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Senaryo gereği, Taşlıdere deresinde bir otomobilin sel sularına kapılarak dereye düşmesi durumu simüle edildi. Olay yerine ulaşan kurtarma ekipleri, hızlı bir şekilde otomobilde bulunan kişiyi kurtardı. Dere içerisindeki araç, dalgıçların yer tespitinin ardından iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı.

Yaklaşık 500 personel, AFAD, Sahil Güvenlik, JAK, AKUT, 112 Acil Sağlık ve sivil toplum arama kurtarma ekiplerinden oluşarak tatbikatta görev aldı.

Vali Baydaş’ın Değerlendirmeleri

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, tatbikatın amacının ekiplerin reflekslerinin ne kadar yerinde olduğunun tespit edilmesi olduğunu belirtti. Yağış dönemlerinde Türkiye'nin en fazla yağış alan ilinin Rize olduğunu vurgulayan Baydaş, "Bu yönüyle kapasitemizin ve imkanımızın ne olduğunu, varsa eksiklerimizin neler olduğunu görmek adına bu tatbikatı gerçekleştirdik," ifadelerini kullandı.

Baydaş, "Biz sel ve taşkınlara maruz kalan ve buna her an hazırlıklı olması gereken bir bölgedeyiz. Tatbikatı başarıyla tamamladık. Bir yaz dönemi bizim için yağış dönemidir. Kazasız belasız geçirmeyi Allah'tan temenni ediyorum," şeklinde konuştu.

Geçmiş ve Gelecek Tatbikatlar

Afetlere Müdahale Hizmetleri Genel Müdürü Sadi Ergin, coğrafi konumların afet durumuna göre tatbikatların düzenlendiğini ifade etti. Geçen yıl 64 yerel ve 6 bölgesel tatbikat gerçekleştirdiklerini belirten Ergin, "Bu yıl da 54 yerel ve 14 bölgesel tatbikat yapacağız. Geçen hafta Isparta'da orman yangınlarına yönelik bir tatbikat düzenledik. Bugün de Rize'mizin bölgesel sel ve taşkınlara yönelik tatbikatlarını gerçekleştirdik," dedi.

Rize'de, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde bölgesel sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi.

Rize'de, Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde bölgesel sel ve taşkın tatbikatı düzenlendi.