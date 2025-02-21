Ruanda, ABD'nin KDC Yaptırımlarını Kınadı

Ruanda Hükümeti ABD Yaptırımlarını Kınıyor

Ruanda hükümeti, ABD'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasındaki çatışmalar nedeniyle aldığı yaptırım kararlarını sert bir dille kınadı. BBC'nin aktardığına göre, Ruanda Dışişleri Bakanlığı, KDC'deki çatışmalara çözüm getirmeyeceğine işaret edilen bu yaptırımları "haksız ve temelsiz" olarak nitelendirdi.

Güvenlik ve Barış Vurgusu