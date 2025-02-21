Ruanda, ABD'nin KDC Yaptırımlarını Kınadı

Ruanda Hükümeti ABD Yaptırımlarını Kınıyor
Ruanda hükümeti, ABD'nin Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) güvenlik güçleri ile 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup arasındaki çatışmalar nedeniyle aldığı yaptırım kararlarını sert bir dille kınadı. BBC'nin aktardığına göre, Ruanda Dışişleri Bakanlığı, KDC'deki çatışmalara çözüm getirmeyeceğine işaret edilen bu yaptırımları "haksız ve temelsiz" olarak nitelendirdi.
Güvenlik ve Barış Vurgusu
Ruanda'da yapılan açıklamada, ülkenin amacının yalnızca sınır güvenliğini sağlamak olduğu belirtilerek, "Ruandalılar, KDC'den kaynaklanan sürekli güvensizlik tehdidi olmaksızın barış içinde yaşama hakkına sahiptir" Öte yandan, KDC hükümeti ABD'nin yaptırımlarını memnuniyetle karşıladı. Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu durumun "Ruanda'yı askerlerini geri çekmeye ve topraklarındaki suç faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için ortaklarından bekledikleri yaptırımların başlangıcı" ABD Hazine Bakanlığı, Ruanda'nın Bölgesel Entegrasyon Bakanı James Kabarebe'yi, ülkesinin M23'e verdiği desteğin merkezi olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan isimler arasına aldı. Kabarebe'nin yaptırım uygulanan başka bir isim olan M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka ile birlikte KDC'deki "şiddet ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı"
KDC Hükümeti Yaptırımları Memnuniyetle Karşıladı
Yaptırımların Nedeni
Öte yandan, KDC hükümeti ABD'nin yaptırımlarını memnuniyetle karşıladı. Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu durumun "Ruanda'yı askerlerini geri çekmeye ve topraklarındaki suç faaliyetlerini durdurmaya zorlamak için ortaklarından bekledikleri yaptırımların başlangıcı" ABD Hazine Bakanlığı, Ruanda'nın Bölgesel Entegrasyon Bakanı James Kabarebe'yi, ülkesinin M23'e verdiği desteğin merkezi olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan isimler arasına aldı. Kabarebe'nin yaptırım uygulanan başka bir isim olan M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka ile birlikte KDC'deki "şiddet ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı"
ABD Hazine Bakanlığı, Ruanda'nın Bölgesel Entegrasyon Bakanı James Kabarebe'yi, ülkesinin M23'e verdiği desteğin merkezi olduğu gerekçesiyle yaptırım uygulanan isimler arasına aldı. Kabarebe'nin yaptırım uygulanan başka bir isim olan M23 Sözcüsü Lawrence Kanyuka ile birlikte KDC'deki "şiddet ve insan hakları ihlalleriyle bağlantılı"