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Rusya'da Çocuksuzluk Propagandası Yasağı Resmi Hale Geldi

Rusya, çocuksuzluk propagandasını yasaklayan yeni yasa tasarısını kabul etti ve ağır para cezaları uygulayacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:46
Rusya'da Çocuksuzluk Propagandası Yasağı Resmi Hale Geldi

Rusya, çocuksuzluk propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul ederek önemli bir adım attı. Devlet Duması tarafından onaylanan bu yasa ile, çocuk sahibi olmama ideolojisinin yayılmasına karşı önlemler alınacak.

Duma'da gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, bu yasa tasarısı, çocuksuzluk propagandası yapan kişiler ve kuruluşlar üzerinde caydırıcı etkiler oluşturacak şekilde düzenlendi. Bu yasa uyarınca, propaganda yapan şahıslar ve kuruluşlar tespit edilerek caydırıcı para cezaları ile cezalandırılacak.

Yasa kapsamına göre, memurlar dışındaki kişilere 100 bin ruble (yaklaşık 1000 dolar), memurlara 200 bin ruble (2000 dolar) ve tüzel kişiliklere 800 bin ruble (8000 dolar) kadar para cezası verilecek. Ayrıca, bu propagandanın medya araçları aracılığıyla gerçekleştirilmesi durumunda, 5 milyon ruble (51 bin dolar) kadar para cezası kesilebilecek veya bu tür faaliyetlerde bulunan kuruluşların 90 güne kadar faaliyetleri durdurulacak.

Söz konusu yasanın, geleneksel aile değerlerinin korunması amacıyla alındığı vurgulanıyor. Bu adım, ülkenin demografik sorunlarını ele alırken aile yapısının güçlendirilmesi temeline dayanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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