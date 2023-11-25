Sabah Birden Bastıracak: İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir Pazar Gününe Dikkat

Pazar günü batı bölgelerinde kuvvetli rüzgarın etkisi altına gireceğiz. Ay Balık burcunda ilerlerken, duygusal, hassas, hayalci ve yaratıcı bir gün geçireceğiz. Ancak gerçeklikten uzaklaşmamaya, hayal kırıklığına uğramamaya ve aldatılmamaya dikkat etmeliyiz. Bugün bize kazanç sağlayabilecek fırsatlar da var. Geniş düşünerek kendimize çok şey katabiliriz. Peki, batıdaki illerimizde pazar günü nasıl bir hava durumu bekliyor? İşte meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’in yaptığı fırtına uyarısı…

METEOROLOJİ UZMANINDAN FLAŞ UYARI

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, X paylaşım platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, batıdaki illerimiz için fırtına uyarısında bulundu. Ökten, pazar sabah erken saatlerden itibaren batıda rüzgarların çok kuvvetli eseceğini, tedbir alınması gerektiğini söyledi. Ökten, öğlen saatlerinde de İç Anadolu’da rüzgarların hızlanacağını belirtti. Ökten, bu fırtınanın yerel olmadığını, genel olarak etkili olacağını söyledi. Ökten’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Yarın batıda rüzgarlar çok kuvvetli. Tedbir alınmalı. Öğlen saatlerinde de İç Anadolu’da gaza basıyor. Bu fırtına yerel değil. Genel olarak etkili.”





BATIDA HANGİ İLLER ETKİLENECEK?

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten’in yaptığı fırtına uyarısına göre, batıdaki illerimizden İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir’de pazar günü rüzgarlar çok kuvvetli esecek. Bu illerde yaşayan vatandaşların rüzgara karşı tedbirli olması, çatı uçması, ağaç devrilmesi, elektrik kesintisi gibi olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

Pazar günü batıda hava nasıl olacak?

Pazar günü batıda hava parçalı bulutlu, yer yer yağmurlu olacak. Sıcaklık ortalama 15 derece civarında olacak. Ancak rüzgarlar çok kuvvetli esecek, fırtına etkili olacak.



Pazar günü İstanbul’da hava nasıl olacak?

Pazar günü İstanbul’da hava parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu olacak. Sıcaklık 16 derece civarında olacak. Ancak rüzgarlar çok kuvvetli esecek, fırtına etkili olacak.

Pazar günü rüzgar ne zaman dinecek?

Pazar günü rüzgar sabah erken saatlerden itibaren batıda çok kuvvetli esecek, öğlen saatlerinde de İç Anadolu’da hızlanacak. Akşam saatlerinde ise rüzgarın etkisi azalacak, fırtına sona erecek.