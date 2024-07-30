Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Çalışanlara Yüzde 25 Ara Zam

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Önemli Zam Kararı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (İSG), çalışanlarına %25 oranında bir ara zam yapma kararı aldı. Bu gelişme, havalimanı işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) tarafından duyuruldu.

Zam Kararı ve Amaçları

Yapılan açıklamada, Temmuz 2024 itibarıyla geçerli olacak bu zam, çalışanların maaşlarına yansıyacak. İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, çalışanlarla gerçekleştirdiği bir toplantıda bu önemli gelişmeyi paylaştı.

Çalışan Memnuniyeti ve Ekonomik Koşullar

Ara zam kararı, çalışan memnuniyetini artırma ve motivasyonu yükseltme amacı taşıyor. Bu adım, ekonomik şartlara uyum sağlamak ve çalışanların yaşam standartlarını korumak için atılmaktadır.