Sağlık Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'ndan Sağlık Turizmi İçin İşbirliği Protokolü

Türkiye'nin Sağlık Turizmi Alanında Güçlü Adımı

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında uluslararası sağlık turizmi alanında önemli bir işbirliği protokolü imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Ülkemizin sağlık turizmi alanında marka değerini artırıyoruz. Sağlık tesis altyapılarımız, erişilebilirliğimiz ve hekimlerimizin yetkinliği ile önemli bir noktadayız" ifadelerini kullandı.

Sağlık Turizmi Geliri ve Ziyaretçi Sayısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sağlık turizminin Türkiye için büyük bir potansiyel taşıdığını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıl ülkemizi sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısı 1,5 milyonu geçti ve buradan elde edilen gelir 3 milyar dolardan fazla oldu" dedi.

Güvenli Turizm ve Kalite Standartlarının Yükseltilmesi

Ersoy, "Güvenli Turizm" programının dünya genelinde örnek gösterildiğini belirtirken, bu protokol ile sağlık kuruluşlarının kayıt altına alınması ve kalite standartlarının yükseltilmesi konularında önemli adımlar atıldığını duyurdu.

Sağlık Turizmi Markası: HealthTürkiye

Bakan Memişoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğimiz sayesinde 'HealthTürkiye' markası ile sağlık turizmi faaliyetlerini yürüteceğiz. Böylelikle bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağız" sözlerini kaydetti.

Her iki Bakan, konuşmaların ardından protokole imza attı. Bu adım, Türkiye'nin sağlık turizmi alanındaki uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen protokol imza törenine katıldı.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda) ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (solda), Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen protokol imza törenine katıldı.