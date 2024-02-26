Sağlık yatırımı yapmaya hazırlanan Güney Kore'li implant firması Türkiye'ye geliyor

MegaGen, diş implantı başta olmak üzere diş hekimliği alanında çeşitli ürünler ve yazılımlar geliştiren Güney Koreli bir firmadır. Firma, 120’den fazla ülkede hizmet sunmaktadır. MegaGen, Güney Kore haricindeki ilk fabrikasını İstanbul’da açmaya karar vermiş ve bu konuda hızlı adımlar atmıştır.

MegaGen Implant’ın başkanı Kwang Bum Park, AA’ya konuştu. Güney Kore’nin Daegu şehrindeki fabrikalarında açıklamalarda bulunan Park, yurt dışı pazarlara girmek için uzun süredir plan yaptıklarını dile getirdi. Park, birçok firmanın ilk yurt dışı yatırımını ABD ve Avrupa’ya yapmayı tercih ettiğini ancak kendilerinin daha farklı bir vizyona sahip olduklarını vurguladı. Park, “Yatırım için ABD ve Avrupa mantıklı olabilirdi ancak biz daha fazla gelişime açık olduğu için Türkiye'yi seçtik.” diye konuştu.

GÜNEY KORE'DEN BAŞLANGIÇ İÇİN 15 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Park, Kore’de akıllı üretim için robotik sistemler kullanan bir şirketin sahibi olduğunu, İstanbul’da açacakları yeni fabrikada da aynı teknolojiyi kullanacaklarını söyledi. Türkiye’deki üretim kapasiteleriyle hem Avrupa hem de diğer ülkelere açılmayı planladıklarını belirten Park, “Türkiye'de üretimi sağlayıp 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünlerimizi Avrupa'ya göndermek gibi bir hayalimiz var. Türkiye, medikal turizmde oldukça meşhur bir ülke olduğu için Avrupa ve yurt dışından birçok hasta geliyor, bu hastalarla da ürünlerimizi duyurabileceğimizi düşünüyoruz.” dedi.

"Türkiye'ye ilk aşamada 15 milyon dolarlık başlangıç yatırımı yapacağız. İlerleyen dönemde yatırımın karşılığı alındıkça daha fazla yatırım yapıp iş büyütülecek. Bu üretim bandında sonuçlar alındıkça büyümek istiyoruz. Türk devletinin desteklerinden faydalanarak daha büyük bina kurup, üretim bandını çoğaltıp her şeyi daha çok büyütmek hayalimiz. Çok daha büyük bir fabrika için 5 sene gibi bir sürenin ardından daha büyük yatırımlar yapmayı planlıyoruz. O zaman muhtemelen 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacaktır. Bu üretim tesisimizde dünyanın farklı yerlerinden gelecek diş hekimlerine eğitimler de verilecek."

TÜRKİYE İŞ BAĞLANTISI KURMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜLKE

Park, Türkiye’den İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Afrika’ya da ürünlerini göndermeyi planladıklarını söyledi. 5 yıllık üretim planlarının ortasına geldiklerinde ihracat yapmaya başlayacaklarını belirtti. Park, hem kendisinin hem de şirket ortaklarının diş hekimi olduğunu ve bu sayede hekimlerin neye ihtiyacı olduğunu anlayarak en kaliteli ürünleri geliştirdiklerini ifade etti.

Park, implant üretiminden sonra diğer ürünlerini de Türkiye’de yaparak “Made in Türkiye” etiketiyle dünyaya duyuracaklarını söyledi. “Türkiye, iş bağlantısı kurmak için çok önemli bir ülke. Asya şirketlerinin bağlantı kurma eksikliği var. Türkiye üzerinden bağlantı kurup beraber başka yerlerde iş yapmak da istiyoruz. Biz Türkiye'deki şirketlere rakip olarak gelmek istemiyoruz. Biz teknik bilgi ve birikimimizi paylaşıp ülkedeki kalite ve standartların artırılmasına katkı sağlayabiliriz. Türkiye'deki ürün kalitemiz de Güney Kore'deki ile aynı olacak. Beraber güzel sonuçlar alabiliriz.” dedi. Park, vergi gibi devletle ilgili konulara ve çalışanlara karşı sorumluluklara büyük önem gösterdiklerini ifade ederek, Türkiye’deki yatırımlarını bitirmeleri için bazı izin ve işlem süreçlerinin kolaylaştırılmasını istedi.

TÜRKİYE'YE GÜNEY KORE YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Park, MegaGen’in yatırımına bakarak Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen Güney Koreli firmaların olduğunu belirtti. “Daha fazla Güney Kore şirketinin Türkiye'ye gelip yatırım yapıp büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye'ye şu anda yapılan yatırımlar da sürekli büyüyor. Bizim ardımızdan global ve Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye geleceklerini düşünüyorum.” diye konuştu. Park, dental pazarında dünyada 8. sırada olduklarını, 2030 yılına kadar 3. sıraya çıkmayı hedeflediklerini kaydetti. Sadece implant değil, dental ve sağlık sektöründe de daha fazla yenilikçi ürünler geliştirip, yapay zeka kullanan dijital ürünler yaratıp farklı pazarlara girmek istediklerini anlattı. Park, bu alanda AR-GE çalışmalarına da büyük önem gösterdiklerini ifade etti.

Kore Savaşı’nda Türkiye’nin Güney Kore’nin yanında yer aldığını hatırlatan Park, “Türkiye'den 'kardeş ülke' olarak bahsediyoruz. İki ülke halkları birbirine çok yardımcı oluyor. Fiziksel olarak Japonya ve Çin bize yakın ama duygusal olarak Türkiye'yi kendimize daha fazla yakın hissediyoruz.” dedi. Park, MegaGen Türkiye’nin CEO’su Cem Dergin ve diğer yöneticilerle birlikte basınla görüştükten sonra Güney Kore’nin Busan şehrindeki BM Şehitliği’ne gitti. Park ve Dergin, şehitlik anıtına çelenk koyduktan sonra saygı duruşu yaptı.