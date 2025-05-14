Sakarya'da Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Ürün Geliştirildi

Sakarya'da Çiftçiler Kahverengi Kokarca Zararlısına Karşı Ürünlerle Tanıştı

Sakarya'da, kahverengi kokarca zararlısı ile mücadele için geliştirilen yenilikçi ürünler, çiftçilerle buluşturuldu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programa; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, ve SAÜ Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu katılarak protokol imzaladılar.

Vali Doğan: "Sakarya bir Tarım Kenti"

İmza töreninin ardından konuşan Vali Doğan, Sakarya'nın bir tarım kenti olduğunu vurgulayarak, bu özelliğin korunması gerektiğini dile getirdi. Kahverengi kokarcanın Türkiye'deki ve dünyadaki etkilerine dikkat çeken Doğan, "Hocalarımızdan Allah razı olsun, böyle bir çalışma yaptılar. Bu ürünlerin kullanımıyla ilgili eğitimler veriliyor, il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz de aktif olarak çalışıyor." dedi.

Başkan Alemdar: "Toprağı Koruma Zorunluluğumuz Var"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar ise tarımın öneminin salgin döneminde anlaşıldığını belirterek, "Toprağı koruma görevimiz var. Çiftçilerimizin yanında olmaya her zaman devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Alemdar, Türkiye genelinde kahverengi kokarca ile mücadele için yürütülen çalışmalara da değindi.

Yerli Feromon TutSAK Nedir?

Sakarya'da geliştirilen yerli feromon TutSAK hakkında bilgi veren Alemdar, "TutSAK, daha önce üretilen muadillerinden 5 kat daha etkili." dedi. Ürünlerin daha önce Ordu ve Samsun'da bilimsel testlerden geçtiğini ekleyerek, çiftçilerle bunu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Ürünlerin Etkili Kullanımıyla İlgili Bilgiler

SAÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Zengin ise, Sakarya'nın yerel yöneticileri ve akademisyenleriyle birlikte ürün geliştirmeye devam ettiklerini anlattı. İlk olarak yalnızca tuzak üretimi yaptıklarını dile getirerek, eklenen feromon tuzaksının yanı sıra "Larvex" adında yeni bir ürünün de geliştirildiğini ifade etti.

Zengin, "TutSAK feromon tuzağı sayesinde kokarca böcekleri toplanacak. Ayrıca, Larvex tüm larvaları etkisiz hale getiriyor." Diyerek, bu ürünlerin tarım alanında kullanılmasının önemine değindi. Diğer sıvı ürünün de zararsız bakteriler barındırdığını belirtti.

Vali Doğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, program sonunda ürünleri çiftçilere dağıttı. Programa ayrıca, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ilçe belediye başkanları ve çiftçiler katıldı.

Sakarya'da kahverengi kokarcayla mücadele için üretilen yerli fenomen tuzak "TutSAK" 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü’nde çiftçilerle buluşturuldu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen programda kahverengi kokarcayla mücadele için geliştirilen ilaçlar kapsamında Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sağ2), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol2), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, (sağda), SAÜ Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu (solda) tarafından protokol imzalandı.

Sakarya'da kahverengi kokarcayla mücadele için üretilen yerli fenomen tuzak "TutSAK" 14 Mayıs Dünya Çiftçi Günü’nde çiftçilerle buluşturuldu. Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) düzenlenen programda kahverengi kokarcayla mücadele için geliştirilen ilaçlar kapsamında Sakarya Valisi Rahmi Doğan (sağ2), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar (sol2), Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, (sağda), SAÜ Teknokent Genel Müdürü Yakup Köseoğlu (solda) tarafından protokol imzalandı.