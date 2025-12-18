Samandağ'da silahla dolaşan şahıs 100 kamerayla tespit edilip yakalandı
Gece yarısı çevreyi rahatsız eden şahıs, kapsamlı kamera incelemesiyle yakalandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu yeni çevre yolu üzerinde 13 Aralık tarihinde saat 03.00 sıralarında elinde silahla yürüyerek çevreye rahatsızlık veren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olayı araştıran Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahında bulunan yaklaşık 100’e yakın güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Yapılan görüntü analizleri sonucunda şahsın kimliğinin S.D. olduğu tespit edildi.
Bölgedeki aramalarda, gömülü halde kuru sıkıdan bozma ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.
