DOLAR
42,72 -0,04%
EURO
50,26 -0,23%
ALTIN
5.954,86 0,09%
BITCOIN
3.696.037,54 -0,5%

Samandağ'da silahla dolaşan şahıs 100 kamerayla tespit edilip yakalandı

Hatay Samandağ'da 13 Aralık'ta gece elinde silahla dolaşan şahıs, yaklaşık 100 kamera incelenerek S.D. olarak tespit edildi; ruhsatsız kuru sıkı silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 09:26
Samandağ'da silahla dolaşan şahıs 100 kamerayla tespit edilip yakalandı

Samandağ'da silahla dolaşan şahıs 100 kamerayla tespit edilip yakalandı

Gece yarısı çevreyi rahatsız eden şahıs, kapsamlı kamera incelemesiyle yakalandı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, trafiğin yoğun olduğu yeni çevre yolu üzerinde 13 Aralık tarihinde saat 03.00 sıralarında elinde silahla yürüyerek çevreye rahatsızlık veren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayı araştıran Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yol güzergahında bulunan yaklaşık 100’e yakın güvenlik kamerasını titizlikle inceledi. Yapılan görüntü analizleri sonucunda şahsın kimliğinin S.D. olduğu tespit edildi.

Bölgedeki aramalarda, gömülü halde kuru sıkıdan bozma ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D. hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.

POLİS SİLAHLA ÇEVREYE KORKU SALAN ŞAHSI 100 KAMERA TARAMASI İLE YAKALADI

POLİS SİLAHLA ÇEVREYE KORKU SALAN ŞAHSI 100 KAMERA TARAMASI İLE YAKALADI

POLİS SİLAHLA ÇEVREYE KORKU SALAN ŞAHSI 100 KAMERA TARAMASI İLE YAKALADI

İLGİLİ HABERLER

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis’te Geminid Meteorları Kartpostallık Görüntüler
2
Antakya’da aranan şahıs yakalandı: Ü.Y. 4 yıl 2 ay hapisle tutuklandı
3
Artvin'de Kaçak ve Usulsüz Avcılık Denetimleri Sürüyor
4
Karabük’te Anne Ayı ve İki Yavrusu Yolda Görüntülendi
5
Şişli'de Araç Kaldırıma Daldı: 2 Ölü, 5 Yaralı — Kaza Kamerada
6
Ordu'da Kar Mücadelesi: 134 Mahalle Yolu Açıldı, 15 Hasta ve 7 Cenazeye Müdahale
7
Avcılar D-100'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, Sürücü Kaçtı

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı