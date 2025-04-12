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Samsun-Ankara Kara Yolunda İnceleme: Vali Tavlı Karla Mücadele Ekiplerini Denetledi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar ve kazalar yüzünden kapanan Samsun-Ankara kara yolunda inceleme yaptı.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 08:20
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 08:20
Samsun-Ankara Kara Yolunda İnceleme: Vali Tavlı Karla Mücadele Ekiplerini Denetledi

Samsun Valisi Tavlı, Ulaşımda Aksamaları Önlemek İçin İncelemelerde Bulundu

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık kapanan Samsun-Ankara kara yolunun Havza mevkisinde detaylı incelemelerde bulundu.

Ekiplerle Bir Araya Geldi

Vali Tavlı, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş ve diğer yetkililerle birlikte, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Toptepe Bakımevi'nde Bilgi Aldı

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Toptepe Bakımevi'ne geçerek, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat’tan genel durum ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tavlı, sahadaki ekiplerle ilgili de detaylı bir bilgilendirme aldı.

Güvenli Ulaşım İçin 7/24 Hazır Ekipler

Toplantıya, Havza, Ladik ve Kavak ilçe jandarma komutanları, ilçe emniyet müdürleri, itfaiye grup amiri, bölge trafik amiri ve Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de katıldı. Vali Tavlı, ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin 7/24 hazır beklediğini belirtirken, yolda kalanlara hızlı bir şekilde ulaşarak yardım edilmesi konusunda ekiplerin azami dikkat göstermesini istedi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan...

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolu Havza mevkisinde incelemelerde bulundu. Tavlı, yürütülen çalışmalar ve sahadaki ekiplerle ilgili bilgi aldı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan...

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yoğun kar yağışı ve kazalar nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan Samsun-Ankara kara yolu Havza mevkisinde incelemelerde bulundu. Tavlı, yürütülen çalışmalar ve sahadaki ekiplerle ilgili bilgi aldı.

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