Samsun-Ankara Yolunda Çorum Kesiminde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Çorum'da yürüyen kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 20:36
Samsun-Ankara Yolunda Çorum Kesiminde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Samsun-Ankara Yolunda Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Çorum sınırları içinde yer alan Samsun-Ankara kara yolu'nun kar yağışıyla mücadele ettiği bildirildi. Sabaha karşı başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Bu durum, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu arasında önemli bir ulaşım bağlantısı olan yolun Çorum kesiminde ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Trafik yoğunluğunun azalmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri, gerekli tedbirleri alarak durumu kontrol altına almaya çalışıyor.

İş makineleri, karla mücadele için yolları açık tutma çabası içerisindeyken, polis ekipleri güzergah boyunca aldıkları önlemlerle ulaşım akışını sağlamakta. Bu çalışmaların yanı sıra, Çorum Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar temizleme faaliyetlerine başladı.

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