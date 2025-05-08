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Samsun Çarşamba'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 18:47
Samsun Çarşamba'da Silahlı Saldırı: Bir Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, bölgedeki iş yeri sahiplerini tedirgin etti. Sungurlu Mahallesi'nde Y.E.K.'ye ait işyerine gelen U.A., burada çalışanlarla henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma yaşadı.

Olayın ardından U.A., işyerini terk ederek bir süre sonra geri döndü ve pompalı tüfekle işyerine ateş açtı. Bu sırada işyeri çalışanı S.A. sırtına isabet eden saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine hızlı hareket eden polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Yaralı S.A., sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan U.A., Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde işyerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı....

Samsun'un Çarşamba ilçesinde işyerine pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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