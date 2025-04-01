Samsun'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 3 Yaralı

Samsun'un Bafra İlçesinde Kaza: 3 Yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan bir otomobildeki üç kişi yaralandı. Olay, E.D. (25) idaresindeki 52 AEB 673 plakalı otomobilin, Çalköy Mahallesi'nde kaza yapması sonucu meydana geldi.

Kaza sonrası durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, sürücü E.D. ile araçtaki H.D. (51) ve Ç.D. (3) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan H.D. ve E.D. Bafra Devlet Hastanesi'ne, Ç.D. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.