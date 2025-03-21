Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadının öldürülüp yakılmasının ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:28
Samsun'da Bir Kadın Cinayeti: Şüphelilerin Yakalanması İçin Operasyon Başlatıldı

Samsun'da Kadın Cinayeti: Detaylar Ortaya Çıktı

Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde, Cuma namazına gitmek üzere evinden çıkan bir kişi, geri döndüğünde eşi Fikriye Turgut'u (60) yanmış halde buldu. Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine intikal etti.

Olayın Korkunç Ayrıntıları

Yapılan incelemelerde, Fikriye Turgut'un boğazından ve karnından bıçaklandığı ve ardından yakılarak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın bir diğer dikkat çekici detayı ise, kadının boynundaki kolye ile dört bileziğinin çalındığının belirlenmesiydi.

Jandarma ekipleri, bu vahim cinayet sonrası şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayın aydınlatılması için soruşturma sürerken, halk arasında da endişe yaratacak bu durum, Samsun'daki güvenlik önlemlerinin yeniden gözden geçirilmesine yol açabileceği düşünülüyor.

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma...

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma...

Samsun'un Terme ilçesinde bir kadını öldürüp yakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

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