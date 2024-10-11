DOLAR
34,28 -0,36%
EURO
37,52 -0,02%
ALTIN
2.924,61 -1,31%
BITCOIN
2.117.263,74 -3,42%

Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Ekipman Dağıtımı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca ile mücadele için ilaç ve ekipman dağıtıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 16:32
Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Ekipman Dağıtımı

Samsun'da Kahverengi Kokarca İçin Ekipman Dağıtıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman teslim edildi. Dağıtım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda gerçekleştirildi.

İş Birliği ile Mücadele

Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, muhtarlara biyosidal ilaçlar, şeffaf maskeler ve ilaçlama tulumları verildi.

Başkan Karaca’nın Değerlendirmesi

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı konuşmada, ilçenin ilave geçim kaynağının fındık olduğunu vurguladı. Karaca, "Bu yıl kahverengi kokarcanın tehdidi nedeniyle büyük zarar gördük. Toplum olarak bilinçli bir şekilde mücadele edersek, bahar aylarında daha az sorunla karşılaşabiliriz," dedi.

İlaçlama Faaliyetleri

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ise, mücadele önemine dikkat çekerek, "Önümüzdeki hafta sonu tüm mahallelerde ilaçlama yapılacak. Bugün 100 metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz ilaçlama, ilkbahar dönemindeki 100 dönümlük alanı koruyacaktır," diye belirtti.

Muhtarlar Derneği’nin Destek Mesajı

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ise, "44 mahallede kahverengi kokarca ile mücadeleye destek veriyoruz. Bu adımın ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum, uygulamamızın ülkemize örnek olmasını umuyoruz," açıklamasında bulundu.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç...

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç...

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç...

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç...

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

İLGİLİ HABERLER

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ataşehir'deki Özel Okulda Gıda Zehirlenmesi Olayı
2
Malatya'da Gıda Denetimlerinde 75 İşletmeye 3,2 Milyon Lira Ceza
3
Tekirdağ'da Korkunç Kaza: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığına Darbe: 4 Gözaltı
5
Mudanya Mütarekesi'nin 102. Yıl Dönümü: Demokratik Türkiye Vurgusu
6
İsrail'in Saldırıları Altında Filistinlilerin Kaçış Mücadelesi
7
Nusaybin'de PYD/YPG Saldırısında Şehit Olanlar Anıldı

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

Kredi kullanacaklar o bankaların kulaklarını çınlatacak! 20.000 TL- 50.000 TL faizsiz dağıtılacak

Artan kırmızı et fiyatlarına istinaden bakanlık teyakkuza geçti! Yerin dibine inecek

Kasım'da ekmek fiyatları kaç TL olacak? Fırıncılar Odası Başkanı bizzat açıkladı

Torba Yasa ile reform bombası patladı! Yasada herkese birşey var! Kadro, Emeklilik, Ek Gösterge...

6.000 TL ile istediğinizi alacaksınız! Mobil uygulamayı kullanan yaşadı

Asgari ücret zammı ile yeni hesaplar tamam! 28.000 TL olacak