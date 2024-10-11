Samsun'da Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin Ekipman Dağıtımı

Samsun'da Kahverengi Kokarca İçin Ekipman Dağıtıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman teslim edildi. Dağıtım, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda gerçekleştirildi.

İş Birliği ile Mücadele

Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, muhtarlara biyosidal ilaçlar, şeffaf maskeler ve ilaçlama tulumları verildi.

Başkan Karaca’nın Değerlendirmesi

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, yaptığı konuşmada, ilçenin ilave geçim kaynağının fındık olduğunu vurguladı. Karaca, "Bu yıl kahverengi kokarcanın tehdidi nedeniyle büyük zarar gördük. Toplum olarak bilinçli bir şekilde mücadele edersek, bahar aylarında daha az sorunla karşılaşabiliriz," dedi.

İlaçlama Faaliyetleri

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ise, mücadele önemine dikkat çekerek, "Önümüzdeki hafta sonu tüm mahallelerde ilaçlama yapılacak. Bugün 100 metrekarelik alanda gerçekleştireceğimiz ilaçlama, ilkbahar dönemindeki 100 dönümlük alanı koruyacaktır," diye belirtti.

Muhtarlar Derneği’nin Destek Mesajı

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ise, "44 mahallede kahverengi kokarca ile mücadeleye destek veriyoruz. Bu adımın ekonomimize katkı sağlayacağına inanıyorum, uygulamamızın ülkemize örnek olmasını umuyoruz," açıklamasında bulundu.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.