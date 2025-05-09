Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Zanlı Tutuklandı, 3 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, aynı aileden 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, silahlı kavgaya karışan Ferudun S. (34) ve eşi Merve S. (30) çiftini Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen Bülent B. (52), eşi Saliha B. (59) ve oğlu Ömer Faruk B. (29) ile Ferudun S. arasında yaşandığı bildirildi.

Yaralanan Bülent B., Saliha B. ve Ömer Faruk B., hastanelerde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ferudun S. ve Merve S., emniyet işlemeleri sonrası adliyeye sevk edildi. Ferudun S. tutuklanırken, Merve S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kavganın başladığı sırada, Ferudun S’nin silahla ateş açması sonucu olay meydana geldiği belirtilirken, yaralıların sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun'un Atakum ilçesinde çıkan silahlı kavgada, aynı aileden biri ağır 3 kişi yaralandı. Polis ekipleri, motosikletle kaçan şüpheli çiftin yakalanması için çalışma başlattı.