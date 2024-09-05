Samsun'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Samsun'da Trafik Kazası

Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3'ü hemşire olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Olay, Samsun-Ankara kara yolunun Adalar mevkisinde, iki otomobilin çarpışması ile yaşandı.

Kaza Detayları

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Dikmen (30) tarafından kullanılan 35 ADH 599 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen İbrahim Akcan yönetimindeki 34 EU 6065 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın ardından, aracın içindeki hemşireler Ayça Demirci (26) ve Melek Gulik (30) ile birlikte diğer araçta bulunan Fatma Sarıalioğlu (56), Mustafa Sarıalioğlu (63), Neslihan Akcan (32) ve Mohammed Talha Akcan (4) yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk yapılan değerlendirmelere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü hemşire, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü hemşire, 7 kişi yaralandı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.