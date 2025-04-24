Samsun Devlet Opera ve Balesi Amasya'da 'Okulumuz Orman' İle Büyüledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi Amasya'da 'Okulumuz Orman' Oyununu Sahneledi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında 'Okulumuz Orman' oyununu Amasya'da sahneleyerek minik izleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bu proje, Anadolu'yu sanatın birleştirici gücü ile buluşturmayı hedefliyor. Proje çerçevesinde 7-8 Aralık 2024 tarihleri arasında Şırnak'ta düzenlenen festival devam etmekte.

Amasya'ya gelen Samsun Devlet Opera ve Balesi ekibi, 'Okulumuz Orman' adlı çocuk oyununu Saraydüzü Kışla Binası Salonu'nda sanatseverlerle buluşturdu. Metin Bayram'ın yazıp sahneye koyduğu tek perdelik oyuna Amasyalı izleyiciler büyük ilgi gösterdi.

Oyun, hayvanat bahçesine geziye gitmek için heyecanla bekleyen öğrencilerin bir anda kendilerini gerçek bir ormanda bulmalarını ve hayvanların yardımıyla buradan çıkış yollarını keşfetmelerini aktarıyor. Eserin koreografisini Özgün Barılı, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır, video projeksiyonunu Murat Turgut, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz üstlenmiştir.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Okulumuz Orman" oyununu Amasya'da, Saraydüzü Kışla Binası Salonu'nda minik izleyicileriyle buluşturdu.