Samsunsporlu Futbolcular Trafik Kazalarına "Dur" Dedi

Samsunspor futbolcuları, 1989'daki trafik kazasında kaybedilenleri anmak için hazırladıkları kliple "Trafik Kazalarına Dur De" kampanyasına destek verdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 15:49
Samsunsporlu Futbolcular Trafik Kazalarına "Dur" Dedi

Samsunsporlu Futbolculardan Önemli Farkındalık Çalışması

Samsun'da, 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor deplasmanına giden Samsunspor kafilesini taşıyan otobüs ile bir kamyonun çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının 36. yıl dönümü öncesinde, futbolcular önemli bir kampanyaya katıldı. "Trafik Kazalarına Dur De" kampanyası kapsamında hazırlanan video kliple, kazaların önlenmesi adına farkındalık yaratmayı amaçladılar.

Futbolcuların Mesajı Güçlü

Samsunsporlu futbolcular Zeki Yavru, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Yunus Emre Çift ve Haluk Mustafa Tan, Trafikte Haklarım Derneği'nin öncülüğünde yürütülen bu kampanyaya destek vererek, izleyicilere önemli mesajlar ilettiler. Tecrübeli oyuncu Soner Aydoğdu, trafik kurallarına uyulduğunda kazaların ve dolayısıyla yaşanan acıların çoğunun önlenebileceğini belirtti.

Orta saha oyuncusu Celil Yüksel ise, trafik kazalarının yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, sürücü hatalarının bu kazaların %88.9'unu oluşturduğunu ifade etti. Takım kaptanı Zeki Yavru ise, trafikte herkesin aynı takımda olduğunu, sürücü, yolcu ve yayaların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Trafik Kazalarının Yeniden Değerlendirilmesi

Genç oyuncular Haluk Mustafa Tan ve Yunus Emre Çift de, trafik kazalarına dikkat çekerek, genç neslin bu konuda bilinçlenmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Trafikte Haklarım Derneği Başkanı Yasemin Usta, yaptığı açıklamada, son 10 yılda 60 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, üç milyon kişinin yaralandığını kaydetti. Usta, 2023 yılı istatistiklerinin endişe verici olduğunu, ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının geçen yıla oranla %19.2 artmış olup, toplam can kaybının da %25.2 oranında yükseldiğini ifade etti.

Usta, Türkiye'deki trafik kazalarının %97'sinin insan hatasından kaynaklandığını belirterek, bu kazaların önlenebilir olduğunu ifade etti. “Trafik kurallarına uyarak, bu kazaların ve sonrasında yaşanan acıların büyük bir kısmını engelleyebiliriz” diyen Usta, Samsunspor'un trafik güvenliği konusundaki bu desteklenmesinin toplumu bilinçlendirmek adına değerli olduğunu kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hamas: İsrail'in Başarısı Savaş Suçları İşlemek
2
Han Yunus'tan Acil Uyarı: Gazze'de Çevre ve Sağlık Felaketi Kapıda
3
Almanya Başbakanı Scholz: Gazze'de Sivil Halk Büyük Acılar Çekti
4
Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 4 Ölü, 3 Yaralı
5
Çanakkale'de Kocabaş Çayı'na Düşen Otomobilde Yaralı ve Kaybolan Var
6
Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, 613 Mahkumu Affetti
7
Ankara Sincan'da Çöp Kamyonu Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!

Faizsiz Kredi Dünyasında Çığır Açan Gelişmeler! Limitler arttırıldı