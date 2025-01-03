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Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi

Ferdi Tayfur'un cenazesi, Antalya'da vefatının ardından İstanbul'a uçakla nakledildi.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 11:56
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi

Ferdi Tayfur'un Cenazesi Uçakla İstanbul'a İndirildi

79 yaşında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi, Antalya'daki hastanede geçirdiği tedavi sürecinin ardından İstanbul'a getirildi. Tayfur'un cenazesi, Antalya'dan saat 11.45'te İstanbul Havalimanı'na ulaşan uçakla taşındı.

Cenaze Havalimanında Karşılandı

Uçakla ulaştırılan Ferdi Tayfur'un cenazesi, havaalanındaki görevliler tarafından alınarak kargo terminaline götürüldü. Havalimanında gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Tayfur'un cenazesi aile bireyleri tarafından teslim alınacak.

Tedavi Süreci ve Vefatı

Tayfur, Muğla'daki hastanesinde gördüğü tedavi sonrasında doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya nakledildi. Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat olan sanatçı, ne yazık ki dün bu hastanede hayatını kaybetti.

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