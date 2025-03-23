Şanlıurfa'da Sahipsiz Köpeklerin Saldırısı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ve Birecik ilçelerinde, sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Olaylarla ilgili valilikten yapılan açıklamada, Birecik ilçesi Akarçay Mahallesi ile Eyyübiye ilçesi Mutlukaya Mahallesi'nde yaşanan bu talihsiz durumlar kaydedildi.

Açıklamada, yaralanan vatandaşların tedavi ve aşılama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Her iki olayla ilgili olarak, adli soruşturmanın yanı sıra valiliğin idari inceleme ve araştırma başlattığı ifade edildi.