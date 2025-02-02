Santorini Adası'nda Sismik Hareketlilik Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Santorini Adası'nda Sismik Hareketlilikte Artış

Yunanistan'ın ünlü turistik noktası Santorini Adası'nda, son dönemde gözlemlenen artan sismik hareketlilik nedeniyle önemli bir karar alındı. Ada'da yapılan olağanüstü belediye meclisi toplantısında, güvenlik önlemleri kapsamında yarın okullarda eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilmesi doğrultusunda oy birliği sağlandı.

Etkinlikler İptal Edildi

Aldığı kararlar çerçevesinde, belediyeye ait kapalı alanlarda bugün ve yarın gerçekleşmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edilmiştir. Bu önlemler, ada sakinlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla alınmıştır.

Vatandaşlardan Dikkatli Olmaları İsteniyor

Bunun yanı sıra, Santorini Belediyesi, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti. Sismik hareketliliğin artışı, bölge halkını tedirgin ederken, yetkililer durumu yakından takip etmeye devam ediyor.