Santorini Adası'nda Tsunami Riski: Halk Önlem Alıyor

Santorini Adası'nda Tsunami Riski Artıyor

Ege Denizi'nde son günlerde yaşanan sismik hareketlilik, Santorini Adası'nda paniğe yol açtı. Ada sakinleri, 5,2 büyüklüğünde bir depremin ardından olası bir tsunami tehlikesine karşı önlem almak üzere sahil boyunca kum torbalarıyla set yapma çalışmalarına başladı.

Halkın Endişesi Büyüyor

Yunan basınında yayımlanan haberlere göre, art arda meydana gelen depremler, özellikle Adalıların huzurunu kaçırdı. Son günlerde yaşanan sarsıntılar sonucu, yaklaşık 14 bin kişinin Ada'dan ayrıldığı ifade ediliyor.

Yerel İş Dünyası Kriz İçinde

Santorini Ticaret ve İş İnsanları Derneği Başkanı Nikos Nomikos, yaşanan endişelerin işletmeleri olumsuz etkilediğini belirtti. Ada'nın şu anki durumunu salgın dönemine benzer bir kriz olarak tanımlayan Nomikos, hükümetten acil destek önlemleri talep etti.