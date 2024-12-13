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Sarhoş Yolcu, Dubai-İstanbul Uçuşunda Olay Çıkardı

Türk Hava Yolları'nın Dubai-İstanbul seferinde sarhoş yolcu taşkınlık yaptı, kabin ekibi olaya müdahale etti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:56
Sarhoş Yolcu, Dubai-İstanbul Uçuşunda Olay Çıkardı

Sarhoş Yolcu, Dubai-İstanbul Uçusunda Kaosa Yol Açtı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferinde, sarhoş bir yolcunun neden olduğu olay uçakta büyük bir kaosa yol açtı. Uçakta business sınıfında seyahat eden A.Ö. isimli yolcu, alkol alarak rahatsız edici davranışlarda bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, A.Ö. yanındaki yolcuyu rahatsız edince, kabin memurları durumu fark etti ve rahatsız olan yolcuyu başka bir koltuğa taşıdı. Bununla birlikte, sarhoş yolcuya alkol ikramı yapılmamasına karar verildi. Ancak yolcu, bu duruma tepki göstererek ayağa kalktı ve kabin ekibine ile diğer yolculara küfürler savurdu.

Kelepçelenme ve İkna Edilememesi

Taşkınlık yapan yolcunun davranışları sürmeye devam edince, kabin ekibi durumu kontrol altına almak zorunda kaldı ve yolcu kelepçelendi. Olay anı, diğer yolcular tarafından cep telefonları ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Videoda A.Ö.’nün, kendisini uyaran bir yolcuya "Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben milyar dolarlık adamım, ben Türkiye’yi satın alırım." demesi dikkat çekti.

Kara Listeye Alındı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya dair yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Dubai-İstanbul seferimizde alkolün etkisiyle uçuşta taşkınlık çıkaran bir yolcu, kabin ekibimiz ve diğer yolcularımıza sözlü saldırıda bulunmuş, bu nedenle kelepçelenerek etkisiz hale getirilmiştir. Uçuş sonunda kolluk kuvvetlerine teslim edilen yolcu kara listeye alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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