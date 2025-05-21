DOLAR
38,88 0,14%
EURO
44,09 0,26%
ALTIN
4.131 0,29%
BITCOIN
4.305.506,93 -2,42%

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Koroları 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde Sahne Alacak

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ve Dostluğun Sesi Korosu, 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde konser verecek.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 23:28
Sevda Cenap And Müzik Vakfı Koroları 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde Sahne Alacak

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 27. Türkiye Korolar Şenliği’nde sahne alacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlik, İstek Ankara Okulları Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ankara'da 115 koronun katılacağı şenliğin enerjisi, müzikseverleri bir araya getirecek.

Etkinlik boyunca, Kadınlar Korosu 'nun 23 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da, kadınların müzikteki yaratıcılıklarını ortaya koymaları, eğitimlerini tamamlamaları ve duygularını ifade etmeleri amacıyla sahne alacağı belirtildi.

Ayrıca, çeşitli meslek gruplarından oluşan Dostluğun Sesi Korosu, şef Zuhal Kaynar yönetiminde 29 Mayıs Perşembe günü, saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Şenlikte, şef Cihan Can yönetimindeki Farkındalığın Gücü Derneği 'Farkındalık Korosu', şefler Zümra Azizoğlu, Hilal Bıçaklar ve Cihan Erdem Sönmez yönetimindeki 'Muammer Sun Eğitişim Korosu', şef Nilgün Tuzkaya yönetimindeki 'Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu', şef İnci Tığlı Ayağ yönetimindeki 'Alegria Korosu' ve 'Vista Korosu' gibi önemli korolar da performans sergileyecek.

Bu yılki şenlik, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek ve katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran arasında...

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran arasında düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde konserler verecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nce düzenlenen şenlik, İstek Ankara Okulları Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran arasında...

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran arasında düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde konserler verecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nce düzenlenen şenlik, İstek Ankara Okulları Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Dünya Çay Günü' Etkinliği: Asya ve Pasifik'te Çay Yolculuğu
2
Sinop'ta Lise Öğrencileri 'Romeo ve Juliet'i İngilizce Sahneledi
3
Tarım Topraklarındaki Tahribat Alarm Veriyor
4
Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 19 Bin Paket Sıgara Ele Geçirildi
5
Türk Kızılay, Yıl Boyu İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştıracak
6
MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı: Güvenlik ve Terörle Mücadele

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği