Sevda Cenap And Müzik Vakfı Koroları 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde Sahne Alacak

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 27. Türkiye Korolar Şenliği’nde sahne alacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Polifonik Korolar Derneği tarafından düzenlenen bu prestijli etkinlik, İstek Ankara Okulları Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ankara'da 115 koronun katılacağı şenliğin enerjisi, müzikseverleri bir araya getirecek.

Etkinlik boyunca, Kadınlar Korosu 'nun 23 Mayıs Cuma günü saat 19.30'da, kadınların müzikteki yaratıcılıklarını ortaya koymaları, eğitimlerini tamamlamaları ve duygularını ifade etmeleri amacıyla sahne alacağı belirtildi.

Ayrıca, çeşitli meslek gruplarından oluşan Dostluğun Sesi Korosu, şef Zuhal Kaynar yönetiminde 29 Mayıs Perşembe günü, saat 20.00'de sanatseverlerle buluşacak.

Şenlikte, şef Cihan Can yönetimindeki Farkındalığın Gücü Derneği 'Farkındalık Korosu', şefler Zümra Azizoğlu, Hilal Bıçaklar ve Cihan Erdem Sönmez yönetimindeki 'Muammer Sun Eğitişim Korosu', şef Nilgün Tuzkaya yönetimindeki 'Muzaffer Arkan Çoksesli Korosu', şef İnci Tığlı Ayağ yönetimindeki 'Alegria Korosu' ve 'Vista Korosu' gibi önemli korolar da performans sergileyecek.

Bu yılki şenlik, müziğin birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serecek ve katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran arasında düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde konserler verecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nce düzenlenen şenlik, İstek Ankara Okulları Konser Salonu'nda gerçekleşecek.

Sevda Cenap And Müzik Vakfı Kadınlar Korosu ile Dostluğun Sesi Korosu, 23 Mayıs-1 Haziran arasında düzenlenen 27. Türkiye Korolar Şenliği'nde konserler verecek. Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nce düzenlenen şenlik, İstek Ankara Okulları Konser Salonu'nda gerçekleşecek.